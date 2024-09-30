Китай вводит жёсткий контроль спутникового интернета

Китай ужесточает контроль над своим сегментом спутникового интернета, вводя новые нормы, которые обязывают операторов в режиме реального времени цензурировать и блокировать «незаконный» контент.
Проект правил опубликован Государственным управлением Китая по делам интернета и предусматривает целый ряд требований к операторам спутниковых сервисов и производителям оборудования. Правила регулируют предоставление спутниковых услуг и использование оборудования, поддерживающего прямое подключение к спутникам, на территории Китая. Важное место в документе уделено контролю за содержанием информации.
Согласно документу, компании обязаны обеспечивать хранение данных в пределах Китая, а также регистрировать пользователей по их реальным данным. Операторы должны в обязательном порядке получить лицензии на оказание услуг спутникового интернета и соблюдать законы о кибербезопасности и защите данных.
Правила регулируют использование терминального оборудования, которое напрямую подключается к спутниковым системам для передачи голоса, текстов и данных. Это включает гражданские портативные и стационарные устройства, а также терминалы на самолетах, автомобилях и кораблях.
Отдельное внимание в правилах уделено фильтрации контента. Запрещается использование терминального оборудования прямого подключения к спутникам для распространения информации, которая:
- подрывает доверие к власти или социалистическому строю;
- угрожает национальной безопасности и интересам Китая;
- провоцирует раскол страны или нарушает общественный порядок;
- пропагандирует терроризм, экстремизм, физические расправы или порнографию;
- сеет межнациональную рознь и вражду;
- распространяет ложную информацию, которая запрещена законодательством.
Операторы обязаны немедленно блокировать передачу запрещенного контента и сообщать об этом властям. Кроме того, иностранные телеком-корпорации, изъявившие желание предоставлять свои услуги на китайском рынке, также обязаны соблюдать эти правила. Компании должны будут развёртывать инфраструктуру на территории Китая, а передача данных за рубеж возможна только с разрешения властей.
Китайские власти подчёркивают, что новые правила также направлены на «улучшение связи в отдаленных районах и оказание помощи при чрезвычайных ситуациях». Однако эксперты указывают, что эти меры могут стать частью более широкой стратегии по расширению системы национальной интернет-цензуры, известной как «Великий китайский файервол».
Планируется, что новая спутниковая сеть Китая будет включать более 15 000 спутников к 2030 году, а запуск первых спутников уже начался в августе 2024 года.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.