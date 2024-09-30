English Русский
News
30 September 2024

Китай вводит жёсткий контроль спутникового интернета

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Власти КНР разработали соответствующий проект новых правил, направленных на «контроль за безопасностью» и «предотвращение распространения запрещённой информации».
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Гризли.Клаб / Canva AI

Китай ужесточает контроль над своим сегментом спутникового интернета, вводя новые нормы, которые обязывают операторов в режиме реального времени цензурировать и блокировать «незаконный» контент.

Проект правил опубликован Государственным управлением Китая по делам интернета и предусматривает целый ряд требований к операторам спутниковых сервисов и производителям оборудования. Правила регулируют предоставление спутниковых услуг и использование оборудования, поддерживающего прямое подключение к спутникам, на территории Китая. Важное место в документе уделено контролю за содержанием информации.

Согласно документу, компании обязаны обеспечивать хранение данных в пределах Китая, а также регистрировать пользователей по их реальным данным. Операторы должны в обязательном порядке получить лицензии на оказание услуг спутникового интернета и соблюдать законы о кибербезопасности и защите данных.

Правила регулируют использование терминального оборудования, которое напрямую подключается к спутниковым системам для передачи голоса, текстов и данных. Это включает гражданские портативные и стационарные устройства, а также терминалы на самолетах, автомобилях и кораблях.

Отдельное внимание в правилах уделено фильтрации контента. Запрещается использование терминального оборудования прямого подключения к спутникам для распространения информации, которая:

- подрывает доверие к власти или социалистическому строю;
- угрожает национальной безопасности и интересам Китая;
- провоцирует раскол страны или нарушает общественный порядок;
- пропагандирует терроризм, экстремизм, физические расправы или порнографию;
- сеет межнациональную рознь и вражду;
- распространяет ложную информацию, которая запрещена законодательством.

Операторы обязаны немедленно блокировать передачу запрещенного контента и сообщать об этом властям. Кроме того, иностранные телеком-корпорации, изъявившие желание предоставлять свои услуги на китайском рынке, также обязаны соблюдать эти правила. Компании должны будут развёртывать инфраструктуру на территории Китая, а передача данных за рубеж возможна только с разрешения властей.

Китайские власти подчёркивают, что новые правила также направлены на «улучшение связи в отдаленных районах и оказание помощи при чрезвычайных ситуациях». Однако эксперты указывают, что эти меры могут стать частью более широкой стратегии по расширению системы национальной интернет-цензуры, известной как «Великий китайский файервол».

Планируется, что новая спутниковая сеть Китая будет включать более 15 000 спутников к 2030 году, а запуск первых спутников уже начался в августе 2024 года.

цензура Китай спутниковый интернет китайский файервол

Similar articles

За оскорбления чиновников россиян хотят сажать на два года
UPD: Apple вернула альбом «Новинки зарубежного рэпа» группы «Каста»
Разработаны требования к российским земным станциям спутниковой связи
Китай вводит обязательную маркировку ИИ-контента
Apple Music скрыла от россиян песню «Это пройдёт» группы «Порнофильмы»
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт