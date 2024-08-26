Станет ли Дуров «узником Telegram»?

Что известно об официальной позиции Франции и ходе следствия

Французские судебные органы 25 августа продолжили срок содержания под стражей основателя и руководителя Telegram Павла Дурова после его ареста в парижском аэропорту.

На данный момент известно, что дело Дурова расследует подразделение французской жандармерии, специализирующееся на киберпространстве, а также национальное управление по борьбе с мошенничеством.

Источник во французской полиции сообщил агентству Reuters, что основателя Telegram Павла Дурова арестовали по подозрению в причастности к «широкому спектру преступлений из-за отсутствия модераторов в телеграме и недостатка сотрудничества с полицией».

Прокуратура Парижа опубликовала пресс-релиз в связи с задержанием основателя Telegram Павла Дурова. Согласно документу, расследование было открыто 8 июля. Срок задержания бизнесмена истекает 28 августа. В деле имеются обвинения по 12 пунктам. В пресс-релизе, подписанном прокурором Парижа Лорой Беккюо, говорится, что расследование ведется по обвинениям:

В соучастии в веб-мастеринге онлайн-платформы с целью осуществления незаконной трансакции в организованной группе. В отказе по запросу передавать компетентным органам информацию или документы. В соучастии в хранении порнографических изображений несовершеннолетних. В соучастии в распространении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы. В соучастии в приобретении, перевозке, хранении, продаже наркотических веществ. В соучастии в продаже или незаконной передаче оборудования, инструментов, программ или данных, предназначенных или адаптированных для получения доступа к системам обработки данных. В соучастии в организованном мошенничестве. В создании преступного сообщества для совершения преступления или правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде пяти и более лет лишения свободы. В отмывании доходов, полученных в результате правонарушений или преступлений в составе организованной группы. В предоставлении услуг криптографии для обеспечения конфиденциальности без сертифицированного декларирования. В предоставлении криптографического инструмента, который обеспечивает не только аутентификацию или мониторинг целостности файлов без предварительного объявления. В импорте криптографического инструмента, обеспечивающего аутентификацию или мониторинг целостности файлов без предварительного объявления.

Как следует из пресс-релиза, Павел Дуров был опрошен следователями, но обвинение ему предъявлено не было.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение об аресте Павла Дурова не является политическим:

«Арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это никоим образом не политическое решение. Решение принимают судьи».

Фамилия Дурова не фигурирует в списке дел, назначенных к слушанию в суде Парижа, сообщили в судебной инстанции. Прокуратура Франции пока не сообщает информацию, о месте и времени слушаний.

Последствия и реакция общественности

Сотрудники Telegram опубликовали официальное заявление в связи с недавними событиями. По их словам, площадка соблюдает законы Евросоюза, а модерация мессенджера «соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется»:

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой. <…> Мы ждем скорейшего разрешения этой ситуации».

Российские госограны на арест отреагировали поручением удалить служебные переписки в Telegram. По данным источников Baza, такое указание получили сотрудники ряда силовых ведомств, а также чиновники администрации президента и правительства России. Согласно сообщению авторов, аналогичные указания были переданы и высшим должностным лицам Минобороны РФ, а также некоторым крупным предпринимателям.

Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски покинул территорию Евросоюза на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции, о чем он заявил в соцсети Х (бывший Twitter):

«Я только что благополучно уехал из Европы. Франция уже угрожала Rumble, теперь они перешли красную черту и арестовали гендиректора Telegram Павла Дурова, как сообщается, из-за того, что он не подвергал цензуре свободу слова. Rumble не будет с этим мириться и будет использовать все доступные законные средства для борьбы за свободу выражения мнений».

Павловски добавил, что его компания в настоящее время ведёт судебные споры во Франции, также он пожелал Дурову скорейшего освобождения.



До этого создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин заявил, что задержание Дурова во Франции выглядит тревожно и может навредить развитию IT-индустрии в Европе в будущем. Бутерин отметил, что ранее критиковал Telegram за несерьезное отношение к шифрованию. Он добавил:

«Учитывая имеющуюся на данный момент информацию, обвинение, похоже, заключается в том, что Telegram просто “немодерируемый” и не отдает данные людей, это выглядит очень плохо и тревожно для будущего программного обеспечения и свободы коммуникаций в Европе».

Кроме этого, сооснователь Ethereum считает, что для безопасного функционирования любых платформ необходимы открытый исходный код и формальная проверка свойств безопасности.

Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков признался в Instagram, что не пользуется Telegram, но считает излишним лишать «талантливого предпринимателя» свободы за «утопические мысли»:

«У нас в цивилизованном мире Telegram имеет флёр чего-то мутного и даркнета. Туда в первую очередь идут преступники и потом уже пользователи. Понимаю, что у вас в России это мейнстримный месенджер, но не тут. Я им никогда не пользовался, но говорят, хороший продукт. Но если власти стран считают, что через этот мессенджер вербуются агенты для совершения преступлений на территории ЕС, продают наркотики и прочее, Дуров обязан сотрудничать с властями этих стран. Его утопические либертанские идеи вторичны тут».

«Я, например, не понимаю, что мне скрывать от властей, в своём WhatsApp я пишу то же, что и тут. А если кому-то интересно, что мы обсуждаем с семьёй, — пусть читают, зато мою семью это предотвратит от планируемых, возможных терактов в Швейцарии и Англии. Должен ли Telegram сотрудничать с цивилизованными странами? Да, должен. Должен ли Павел сидеть в тюрьме? Нет. Надеюсь, что для него скоро всё благополучно разрешится. Я знаю Пашу, он, как и все талантливые предприниматели, сложный человек... Но его утопические мысли не должны лишать его свободы», — заявил бизнесмен.

Основатель блокчейн-проекта TRON Джастин Сан заявил, что необходимо создать цифровую децентрализированную автономную организацию #FreePavel, которая будет бороться за освобождение Дурова. На это он готов пожертвовать миллион долларов.

Союз журналистов Казахстана призвал власти Франции провести объективное расследование в отношении основателя мессенджера телеграм Павла Дурова. По словам сотрудников объединения, задержание Дурова вызвало обеспокоенность среди всех, кто борется за демократию и принципы свободы слова. Также Союз журналистов подчеркнул, что телеграм — практически единственный источник донесения объективной информации, свободной от цензуры. Особенно в странах, где независимые СМИ сталкиваются с преследованиями или вовсе прекращают существование:

«Франция исторически является оплотом и флагманом демократии для всего свободного мира и потому Союз журналистов Казахстана выражает надежду на объективное расследование, итогом которого будет справедливое и гуманное решение, отвечающее интересам демократии».

Глава казахстанского Минцифры Жаслан Мадиев написал в соцсетях пост, в котором выразил поддержку Павлу Дурову и команде Telegram в связи с недавними событиями:

«От лица Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности хочу подчеркнуть, что у нас сложился положительный опыт взаимодействия с командой Telegram. Мы не раз успешно и оперативно решали вопросы, связанные с утечкой персональных данных, борьбой с наркотрафиком и пресечением других незаконных действий в мессенджере. Команда Telegram всегда демонстрировала готовность к сотрудничеству ради обеспечения безопасности граждан, при этом оставаясь верной своим принципам защиты конфиденциальности и свободы слова».

Глава цифрового министерства подчеркнул, что в Казахстане Telegram — самый популярный мессенджер, которым пользуются более 12 миллионов человек, что «подчеркивает его значимость для нашего общества». «Мы понимаем важность сохранения баланса между безопасностью и свободой в цифровом пространстве и готовы продолжать конструктивное сотрудничество с Telegram. Я благодарен команде Павла за неравнодушие и искреннюю заинтересованность в развитии детей. Надеемся на скорейшее разрешение этой ситуации», — заявил Жаслан Мадиев.

МИД Объединенных Арабских Эмиратов призвал Францию предоставить задержанному в Париже Павлу Дурову как гражданину ОАЭ доступ ко всем необходимым консульским услугам. Об этом говорится в заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства, которое опубликовало агентство WAM:

«ОАЭ внимательно следят за делом гражданина Эмиратов Павла Дурова, основателя соцсети Telegram, который был задержан французскими властями в аэропорту Ле-Бурже. И они передали требование правительству Франции о срочном предоставлении ему всех необходимых консульских услуг».

В МИД также отметили, что забота, защита и отслеживание всех аспектов дел их граждан остаются приоритетом для Объединенных Эмиратов.

Хакеры организовали DDoS-атаки на сайты нескольких государственных структур Франции после задержания основателя Telegram Павла Дурова, пишет Le Parisien.

DDoS-атаки направлены на нарушение работоспособности серверов. Хакеры искусственно создают лавинообразный рост запросов к онлайн-ресурсу, чтобы увеличить на него нагрузку и вывести из строя. Воздействию хакеров подверглись порталы государственных услуг, Агентство по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM), Confédération Paysanne (сельскохозяйственный союз), ежедневной газеты Voix du Nord, а также система онлайн-записи пациентов к врачам Doctolib.

Атаки осуществили «по сути пророссийскими группировками», такими как UserSec, RipperSec, Holy League и Cyber Army Now, рассказал газете специалист по кибербезопасности Клеман Доминго. По его словам, эти группировки хакеров взяли на себя ответственность и в ближайшее время следует ожидать усиление атак.

В Москве у французского посольства прошла акция в поддержку Павла Дурова. Люди оставили на кустах вблизи территории дипмиссии на Большой Якиманке бумажные самолетики — они повторяют логотип Telegram. Некоторые приносили плакаты с фразой «Свободу Павлу Дурову!» на французском языке. Полиция проверила у них документы, после чего люди продолжили пикет.



Первые пикеты начались 25 августа, в день ареста Дурова. Одного из протестующих задержала полиция, после чего на него был составлен протокол по статье о неповиновении сотрудникам полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП).

Также к протесту подключились активисты в: Белграде, Буэнос-Айресе, Ереване.

Популярность мессенджера на фоне ареста Дурова, между тем, растёт. Количество загрузок на iOS к 26 августа увеличилось на 4% по сравнению с предыдущим днём, пишет TechCrunch со ссылкой на данные аналитических компаний. Во Франции мессенджер стал самым популярным по загрузкам в App Store в категории соцсетей и занял третье место по скачиваниям в общем рейтинге приложений.



В США Telegram поднялся на 10 позиций. В рейтинге лучших приложений App Store в американском сегменте к 27 августа он поднялся с 18 на 8 место в общем рейтинге. В рейтинге соцсетей мессенджер 26 августа был на втором месте, затем опустился на третье. Разработчик приложений Appfigures отмечает, что это самый высокий рейтинг Telegram с начала 2023 года.

Мнения экспертов

Эксперты в области IT и киберправа поделились с BBC своими соображениями, угрожает ли что-то пользователям Telegram после того, как его создатель был арестован, а также обсудили правомерность и состоятельность обвинений, предъявленных ему французскими компетентными органами.

«Очевидно, что мессенджер с почти миллиардом пользователей не работает исключительно с компьютера Павла Дурова, — сказал Би-би-си юрист, сотрудничающий с правозащитным проектом «Сетевые свободы» (он попросил об анонимности). — Для поддержки сервиса с миллиардом пользователей, очевидно, нужна дублирующаяся, самоподдерживающаяся техническая инфраструктура, и выпадение отдельных элементов не должно рушить всю систему».



С ним согласен IT-эксперт и автор телеграм-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев. Он сказал в беседе с Би-би-си, что инфраструктуру с миллиардом пользователей «нельзя просто взять и отключить. И по деньгам, насколько я знаю, там все хорошо: все оплачено на какое-то время вперед».

«Исчезновение Telegram из интернета было бы возможно, если бы вся инфраструктура, все сервера, все, что составляет «железную» часть Telegram, находилось бы во Франции», — сказал Би-би-си руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артём Козлюк.

Но это не так, у Telegram есть четыре более-менее публичных дата-центра в разных точках земного шара, рассказал Михаил Климарев. Известно, что эти дата-центры находятся где-то в Европе, в Америке, в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. «Вот так, чтобы четыре дата-центра одновременно закрыть — мне это кажется маловероятным. Хотя такие риски, конечно, существуют», — добавил он.

«Если Дурову действительно инкриминируют отказ в предоставлении ключей шифрования, то я считаю, что действия французских властей неправомерны, — считает Артём Козлюк. — Все-таки это наше базовое право на тайну связи, тайну личных коммуникаций».

Французские СМИ Le Parisien и Le Figaro со ссылками на свои источники писали, что правоохранители расценивают отказ от сотрудничества с ними как бездействие при неправомерном использовании мессенджера. Есть предположения, что французские власти требовали у Дурова ключи шифрования: если бы он согласился, все переписки в мессенджере стали бы доступны правоохранительным органам.



Это не первый случай, когда государства хотят получить доступ к зашифрованным мессенджерам, но такое желание — социально опасно, считает Артём Козлюк:

«Мы как общество не имеем контроля над тем, что делают правоохранительные органы с нашими чувствительными данными, нашей перепиской. Мы не можем проконтролировать, используется ли доступ к шифрованной переписке в целях общественной безопасности или в этом есть элементы преследования».

Эксперт убежден, что если такие данные окажутся открыты правоохранителям, то возможны утечки на черный рынок. А дальше утекшая информация может стать предметом шантажа или кибермошеннических схем. Поэтому риски общественных потрясений, новых витков киберпреступности перевешивают пользу от доступа к перепискам террористов и экстремистов, считает Козлюк.



Юрист, сотрудничающий с проектом «Сетевые свободы», заметил, что правительства разных стран уже тысячелетия хотят иметь возможность читать переписки своих граждан. И у мирового сообщества выработан ответ на такие претензии. В 2022 году вышел отчет управления Верховного комиссара ООН по правам человека о праве на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху. В документе подчёркивается, что когда власти пытаются ограничить шифрование, чтобы облегчить поиск преступников, они ставят под угрозу уязвимые категории граждан: это и женщины, которые подвергаются слежке, и правозащитники, и религиозные, сексуальные, политические меньшинства:

«Конечно, полицейским проще читать расшифрованные переписки, чем заниматься старой доброй оперативной работой. Но власти разменивают безопасность уязвимых групп на удобство работы своих правоохранительных органов».

Одно международное юридическое решение о шифровании в Telegram уже есть: Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу пользователя Telegram Антона Подчасова. ЕСПЧ пришел к выводу, что требования «пакета Яровой» нарушают неприкосновенность частной жизни. То есть, по крайней мере, в этом вопросе у Павла Дурова в судах ЕС достаточно неплохие перспективы.

Киберадвокат Саркис Дарбинян считает, что обвинение может предъявить Дурову как отдельные составы из списка выше, так и не предъявить ничего вовсе:

«На мой взгляд, самым сложным будет предъявить составы с соучастием. Ведь в таком случае обвинению придется доказывать одному из самых качественных уголовных судов в мире, что Дуров знал и способствовал совершению конкретных преступлений, что сомнительно. Обвинение в оказании несертифицированных криптографических услуг также кажется нелепым, ведь с такой логикой любой крипто опенсорс можно натянуть на состав, будь то TOR, PGP или ETH.



Таким образом, наибольшую угрозу представляют обвинения, связанные с отказом в предоставлении информации следственным органам и обвинения в содействии отмывания».

«Но и их может не быть, если Дуров заключит сделку, даст красную кнопку для обращений, пообещает нанять побольше модераторов и поклянется на французской Конституции Пятой Республики, что никогда не будет препятствовать следствию и обещает оказывать всяческое содействие французской Фемиде», — рассуждает юрист.



Саркис Дарбинян считает, что пока нет никаких публичных требований к Telegram в рамках Закона о цифровых рынках (DMA), поскольку основное внимание евросоюзного регулятора сосредоточено на борьбе с американскими технологическими гигантами, и пока до Telegram дело не дошло. По его мнению, Telegram не соответствует критериям «цифрового привратника» (digital gatekeeper) по DMA, так как у него, вероятно, нет 45 миллионов пользователей в месяц в ЕС, а также выручка компании в Европе не достигает 6,5 миллиардов евро за последние три года. Вместо этого, текущие претензии к Telegram связаны с традиционными запросами жандармов, которые были проигнорированы администрацией мессенджера.



Кроме того, он отмечает, что тиражируемая некоторыми СМИ якобы передача ключей шифрования — повод сомнительный. Европейский суд по правам человека уже установил правовой стандарт в отношении Telegram и других сервисов, и для Франции, члена Совета Европы и правового государства, это имеет значение.