Марк Цукерберг признал наличие COVID-цензуры на Facebook

Администрация президента США Джо Байдена в 2021 г. оказывала давление на Meta (владеет Facebook и Instagram) и заставляла цензурировать контент о COVID-19. Об этом сообщил глава компании Марк Цукерберг в письме председателю комитета палаты представителей США по вопросам судопроизводства Джиму Джордану:

«В 2021 г. высокопоставленные чиновники из администрации Байдена, включая Белый дом, в течение нескольких месяцев неоднократно оказывали давление на наши команды, требуя цензурировать определенный контент, связанный с COVID-19, включая юмор и сатиру, и выражали большое недовольство, когда мы не соглашались».

Он подчеркнул, что решение об удалении контента при этом оставалось за Meta. «Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу. Я также считаю, что мы сделали некоторые выборы, которые <...> не сделали бы сейчас. <...> Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации», — написал глава Meta, пообещав в дальнейшем давать отпор подобным попыткам.



Также он рассказал о предупреждении от ФБР о «возможной российской операции по дезинформации, касающейся семьи Байдена и [украинской энергетической компании] Burisma» во время предвыборной гонки 2020 года. По словам Цукерберга, на время проверки публикации New York Post на эту тему Meta ограничила распространение касающихся этого материалов. Позднее специалисты, которым компания направила статью для факт-чекинга, установили, что она не являлась «дезинформацией».



«Мы поменяли наши политики и процессы, чтобы убедиться, что такое не повторится, — например, мы больше не ограничиваем на время распространение вещей в США, пока ждем факт-чекинга», — говорит Цукерберг.



До этого владелец X Илон Маск, комментируя задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции, заявил, что Цукерберг, в отличие от Дурова, сотрудничал с властями, поэтому ему не грозит задержание.