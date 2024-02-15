ЦБ РФ допускает возможность инвестирования в криптовалюты

За последние несколько лет криптовалюты стали чаще использовать во внешнеэкономической деятельности и для проведения трансграничных расчетов, сообщила зампред Центробанка Ольга Полякова на форуме «Кибербезопасность в финансах»:

«Однако их доля во всем именно легальном российском финансовом рынке все так же невелика».

По словам Поляковой, со стороны экспортеров и импортеров в условиях санкций есть запрос на поиск путей проведения трансграничных платежей.



И хотя как платёжное средство на территории страны криптовалюты по-прежнему ещё не рассматриваются, Банк России изучает пути их возможного использования гражданами.



Одним из допустимых сценариев, заявила Полякова, является инвестирование с учетом имеющихся существенных рисков:

«Инвестирование возможно, но встает вопрос способности инвестора адекватно оценить те риски, которые он на себя принимает».

Зампред Центробанка также напомнила, что в конце 2022 года ЦБ вместе с Минфином подготовил законопроект, разрешающий использовать криптовалюты для внешнеэкономической деятельности в экспериментально-правовом режиме. Однако, как отметил в ходе форума зампред правления ВТБ Вадим Кулик, пока нет ни одной страны, которая разрешила в рамках своего валютного регулирования расчеты в криптовалютах.