ЦБ РФ допускает возможность инвестирования в криптовалюты

За последние несколько лет криптовалюты стали чаще использовать во внешнеэкономической деятельности и для проведения трансграничных расчетов, сообщила зампред Центробанка Ольга Полякова на форуме «Кибербезопасность в финансах»:
«Однако их доля во всем именно легальном российском финансовом рынке все так же невелика».
По словам Поляковой, со стороны экспортеров и импортеров в условиях санкций есть запрос на поиск путей проведения трансграничных платежей.
И хотя как платёжное средство на территории страны криптовалюты по-прежнему ещё не рассматриваются, Банк России изучает пути их возможного использования гражданами.
Одним из допустимых сценариев, заявила Полякова, является инвестирование с учетом имеющихся существенных рисков:
«Инвестирование возможно, но встает вопрос способности инвестора адекватно оценить те риски, которые он на себя принимает».
Зампред Центробанка также напомнила, что в конце 2022 года ЦБ вместе с Минфином подготовил законопроект, разрешающий использовать криптовалюты для внешнеэкономической деятельности в экспериментально-правовом режиме. Однако, как отметил в ходе форума зампред правления ВТБ Вадим Кулик, пока нет ни одной страны, которая разрешила в рамках своего валютного регулирования расчеты в криптовалютах.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.