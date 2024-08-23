Исследование: Большинство криптовалют не восстанавливаются после взломов

Согласно последнему отчету Immunefi, более 77,8% взломанных криптовалют испытывают длительное падение цены на протяжении шести месяцев после инцидента. Исследование также показывает, что более половины таких токенов теряют свыше 50% своей стоимости, что подтверждает значительное влияние хакерских атак на криптовалютные проекты.



Основатель и генеральный директор Immunefi Митчелл Амадор подчеркивает, что наибольший ущерб криптовалютные проекты несут уже после хакерской атаки. Помимо непосредственных финансовых потерь, команды разработчиков сталкиваются с длительным восстановлением, что дополнительно усугубляет ситуацию.



Особое внимание в отчете уделено централизованным финансовым инфраструктурам (CeFi), которые становятся основной целью хакеров в 2024 году. В отличие от децентрализованных финансов (DeFi), которые ранее были в центре внимания злоумышленников, уязвимости CeFi приводят к более крупным потерям. Примером тому является утечка закрытых ключей, которая может привести к краже всех контролируемых средств.



На сегодняшний день более $1,19 миллиарда цифровых активов было украдено в 2024 году, из которых $636 миллионов приходится на уязвимости CeFi. Эти цифры подчеркивают важность усиления безопасности в централизованных инфраструктурах, чтобы предотвратить дальнейшие крупные хакерские атаки.



Несмотря на негативное влияние взломов, некоторые криптовалютные проекты демонстрируют высокую устойчивость. Токены, поддерживаемые крупными экосистемами или давно существующими протоколами, такими как BNB Chain, SushiSwap и Optimism, имеют больше шансов на восстановление. Эти проекты обладают сильным сообществом и значительными финансовыми ресурсами, что помогает им преодолевать последствия хакерских атак.



Тем не менее, криптовалютные взломы остаются одной из главных преград для массового принятия цифровых активов. В 2024 году объем украденных средств может превысить показатели предыдущего года, что ставит под угрозу устойчивость и безопасность всего крипторынка.