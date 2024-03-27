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27 March 2024

Число связанных с криптовалютой судебных дел в России выросло на 72%

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Речь идёт о двухлетнем периоде: количество кейсов увеличилось с 510 в 2021 году до 2653 в 2023 году.

За последние два года в России увеличилось количество судебных дел, связанных с криптовалютой: с 510 в 2021 году до 2653 в 2023 году. Рост составил 72%. Об этом сообщила образовательная платформа в области цифрового и бизнес-права Moscow Digital School, которая совместно с юридической компании ЭБР провела соответствующее исследование. Больше половины всех судебных разбирательств было спорами о банкротстве.

«В 2023 году количество таких споров [о банкротстве] составило 1646, что на 91% больше, чем годом ранее. Кроме того, на 60% выросло и количество гражданских дел, связанных с криптовалютой, уголовных — 34%, административных — 19%», — отмечается в пресс-релизе.

По мнению аналитиков, увеличение числа судебных процессов, связанных с криптовалютой, в 2022-2023 годах обусловлено развитием криптоэкономики и повышенным интересом к ней со стороны общества и бизнеса. Кроме того, на рост влияет и популярность криптовалюты у преступников.

По словам преподавателя образовательной платформы Moscow Digital School Дмитрия Кириллова, уголовные дела прежде всего связаны с использованием криптоактивов в расчётах при незаконном обороте наркотиков, что «серьёзно дискредитирует криптоотрасль». Во второй группе уголовных дел имеет место хищение криптоактивов. Гражданско-правовые споры в основном сводятся к возврату средств, вложенных в криптопроекты. Наконец, особняком стоят споры о взыскании энергосбытовыми организациями задолженности за электроэнергию для майнинга (такие дела чаще всего разрешаются в пользу энергетиков).

Исследователи ожидают дальнейшего роста числа судебных дел, связанных с криптовалютой.

«Прогнозируемый рост числа судебных дел, связанных с криптовалютой, в ближайшем будущем отражает как расширение криптоэкономики, так и возрастающую сложность правовых вопросов, связанных с ней. Это требует от юридической системы гибкости и адаптации к новым реалиям, а также от правоведов — постоянного обновления знаний и понимания технологических и экономических изменений в области криптовалют», — заключила советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кристина Мкртчян. 
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