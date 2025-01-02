Январское вступление

В январе 2025 года вступает в силу большое количество законов и других правовых актов, которые касаются интернета, технологий, свободы слова и прав человека.

Контроль над популярными блогерами

С 1 января владельцам каналов и пабликов в социальных сетях с аудиторией больше десяти тысяч подписчиков, не подавшим о себе данные в Роскомнадзор для включения в специальный реестр, будет запрещено размещать рекламу на своих страницах. Это предполагают нормы закона от 8 августа 2024 года № 303-ФЗ.

Ранее Роскомнадзор своим приказом уточнил, что требование о передаче данных касается как блогеров-граждан, так и индивидуальных предпринимателей и компаний. То есть если у производственного предприятия, коммерческой фирмы или средства массовой информации есть популярная страница в соцсети, нужно будет передать в Роскомнадзор сведения об её администраторе. Если ответственный за ведение паблика изменится, ведомство также нужно будет об этом уведомить. Требования касаются любых пользователей вне зависимости от контента страниц и направления деятельности бизнеса.

Кроме того, соцсети обяжут в течение суток блокировать страницы, владельцы которых не передали данные о себе в реестр.

Ужесточение правил продажи СИМ-карт иностранцам

Тем же законом №303-ФЗ с 1 января вводятся новые правила для покупки сим-карт иностранцами. Так, человек с иностранным гражданством сможет оформить на себя не более 10 номеров, включая корпоративные. Договор связи можно будет заключить только очно в салоне связи. Для этого потребуется СНИЛС, учетная запись на портале госуслуг и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе (ЕБС). В договоре укажут уникальный номер устройства из 15 знаков — IMEI.

Упрощённый порядок рассмотрения жалоб налогоплательщиков

С 1 января налогоплательщики смогут подавать жалобы в налоговые органы в упрощённом порядке, что позволит сократить срок их рассмотрения. «Лёгкая жалоба» позволит налогоплательщику воспользоваться дополнительной инстанцией досудебной защиты, предоставляя возможность налоговому органу самостоятельно устранить допущенное нарушение.

Жалоба для рассмотрения в упрощенном порядке может быть направлена только по телекоммуникационным каналам связи или через интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя». Срок рассмотрения составит семь рабочих дней со дня получения. Если жалоба не будет удовлетворена (полностью или частично), то ее направят на рассмотрение в вышестоящий налоговый орган, где она будет рассматриваться в общем порядке (в течение 15 дней).

Вводится геномная регистрация для задержанных

Лица, задержанные по административным правонарушениям, будут обязаны предоставить свои генетические данные, что «позволит улучшить идентификацию правонарушителей и повысить уровень безопасности». Такие нормы федерального закона №8-ФЗ вступают в силу 1 января.



Теперь, если человека задерживают по административным делам и выносится решение об аресте, его генетическая информация будет фиксироваться в специальной базе данных. Организация этой процедуры будет возложена на сотрудников мест лишения свободы и правоохранительных органов.



В случае отмены административного наказания любой гражданин сможет обратиться в отделение полиции с просьбой о уничтожении своих геномных данных.

Операции с цифровой валютой обложат налогами

Сведения об операциях в цифровой валюте нужно будет декларировать, если сумма начисления или списания за год больше 600 тысяч рублей. Тех, кто не предоставит декларацию, будут штрафовать. Это предполагают нормы закона от 29 ноября 2024 года №418-ФЗ, вступающие в силу 1 января.



Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, будет учитываться в доходах по факту поступления ее на электронный кошелек криптодобытчика в размере рыночной стоимости на дату зачисления. В дальнейшем обращение криптовалюты будет подлежать налогообложению в общем порядке, «как доходы-расходы от отчуждения имущества». При этом операции с цифровой валютой не будут облагать НДС.



За несообщение в установленный срок оператором майнинговой инфраструктуры в налоговый орган сведений, связанных с осуществлением майнинга цифровой валюты, будут взимать штраф в размере 40 тысяч рублей.

Цифровой рубль интегрируют в налоговую систему

В Налоговом кодексе появится новое понятие — «счёт цифрового рубля». Налоговые органы РФ получат право приостанавливать операции по счетам цифрового рубля, открытым на соответствующей платформе. Норма вступает в силу также с 1 января.

Словарный фонд норм русского языка

В России создадут Национальный словарный фонд — единый цифровой ресурс, в котором будут собраны данные словарей русского языка, созданных за последние триста лет. Соответствующий закон вступает в силу 1 января.



С помощью этой бесплатной и общедоступной системы можно будет не только проверить правильность написания слов и постановки ударений, но и подобрать синоним или фразеологизм. Оператором фонда станет Минобрнауки России.

О востребованных на рынке труда вакансиях расскажут заранее

На единой цифровой платформе «Работа России» будет создан справочник профессий, содержащий информацию о востребованных на рынке труда перспективных и новых специальностях. Это предполагают нормы закона от 12 декабря 2023 года № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», вступающие в силу 1 января.

Кемпингам и пляжам придется обзавестись звездочками

В России введут обязательную классификация всех объектов размещения туристов, в том числе глэмпингов и кемпингов. Звездочки также будут присваивать горнолыжным трассам и пляжам. Это предполагают нормы, вступающие в силу 1 января.



Новые нормы предусматривают создание единого реестра классификации туристических объектов. В него войдут все средства размещения, включая гостиницы и кемпинги, а также пляжи и горнолыжные трассы. Неклассифицированным объектам запретят оказывать услуги и размещать рекламу на агрегаторах.

В России заработает государственная система управления в области охоты

В России создадут государственную информационную систему управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Нормы соответствующего закона также вступают в силу 1 января.



В новой системе можно будет найти информацию о выданных и об аннулированных разрешениях на проведение акклиматизации, переселения или гибридизации охотничьих ресурсов, о выданных и об аннулированных разрешениях на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, об оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства.



Новый ресурс будет взаимодействовать с цифровыми ресурсами МВД, Федеральной налоговой службы, Росприроднадзора, ФАДН, Роскадастра, а также с системами региональных структур, отвечающих за развитие охотничьего хозяйства.

Обмен страховыми документами

В рамках страхования ОСАГО установлена возможность обмениваться документами и информацией со страховщиками в электронной форме через сайт или мобильное приложение страховщика. Это предполагают вступающие 1 января в силу нормы закона от 14 июля 2022 года № 327-ФЗ.

Госорганам с 2025 года запретят ИБ-сервисы из «недружественных» стран

В июне текущего года Владимир Путин расширил указ о мерах по обеспечению информационной безопасности (ИБ) Российской Федерации. Согласно документу, начиная с 1 января 2025 года, государственным органам, а также стратегическим и системообразующим организациям, запрещается использовать ИБ-услуги и сервисы, предоставляемые «недружественными государствами».



Ранее указ распространялся на системы защиты информации (СЗИ) из недружественных стран и их компаний — перестать использовать их нужно было также с 2025 года. К СЗИ относятся программы или гаджеты, защищающие системы от разного рода вредоносных событий, к примеру, от кибератак, взломов и утечек информации.

Внедрение бизнесом цифровых инноваций

Внедрение экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций для бизнеса упростят. Такой закон от 8 июля 2024 года № 169-ФЗ вступает в силу 5 января. Документ, в частности, сокращает с 90 до 50 рабочих дней минимальный срок рассмотрения и установления экспериментальных правовых режимов. Срок рассмотрения Правительством инициативных предложений по ЭПР уменьшится с 30 до 20 рабочих дней.



Правительство ежегодно, до 1 мая, обязано представлять в Госдуму и Совет Федерации доклад о деятельности в рамках ЭПР.