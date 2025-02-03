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3 February 2025

В личном кабинете на сайте ФНС появился раздел для майнеров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Через него пользователи, занимающиеся майнингом, могут отчитаться о получении криптовалют.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

«В Личных кабинетах налогоплательщика появилась новая функция. С помощью онлайн-сервиса пользователи теперь могут направить информацию о получении цифровой валюты в налоговый орган», — сообщается на сайте Федеральной налоговой службы РФ.

Такая обязанность установлена Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ, также отмечается в пресс-релизе. Налогоплательщики, которые занимаются майнингом цифровой валюты, должны отчитаться в уполномоченный орган о намайненной валюте не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором цифровая валюта была получена.

Для подачи сведений физлицам необходимо заполнить форму «Майнинг», юрлицам и ИП — «Майнинг цифровой валюты». Двум последним обязательно быть включенными в реестр майнеров и операторов профильной инфраструктуры. Физлиц от регистрации освободили при условии соблюдения установленных правительством лимитов энергопотребления.

Закон о налогообложении цифровой валюты, для целей которого криптоактивы признаны имуществом, принят в ноябре 2024 года. Налоговая база определяется как превышение стоимости актива над затратами на его покупку или добычу. Физлица при продаже криптовалют платят НДФЛ по ставке 13-15%. С юрлиц взимается 25% налог на прибыль.

Майнинг и операции по реализации активов не облагаются НДС. Также освобождаются от налога услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с цифровой валютой в рамках экспериментального правового режима.

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