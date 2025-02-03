В личном кабинете на сайте ФНС появился раздел для майнеров

«В Личных кабинетах налогоплательщика появилась новая функция. С помощью онлайн-сервиса пользователи теперь могут направить информацию о получении цифровой валюты в налоговый орган», — сообщается на сайте Федеральной налоговой службы РФ.



Такая обязанность установлена Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ, также отмечается в пресс-релизе. Налогоплательщики, которые занимаются майнингом цифровой валюты, должны отчитаться в уполномоченный орган о намайненной валюте не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором цифровая валюта была получена.



Для подачи сведений физлицам необходимо заполнить форму «Майнинг», юрлицам и ИП — «Майнинг цифровой валюты». Двум последним обязательно быть включенными в реестр майнеров и операторов профильной инфраструктуры. Физлиц от регистрации освободили при условии соблюдения установленных правительством лимитов энергопотребления.



Закон о налогообложении цифровой валюты, для целей которого криптоактивы признаны имуществом, принят в ноябре 2024 года. Налоговая база определяется как превышение стоимости актива над затратами на его покупку или добычу. Физлица при продаже криптовалют платят НДФЛ по ставке 13-15%. С юрлиц взимается 25% налог на прибыль.



Майнинг и операции по реализации активов не облагаются НДС. Также освобождаются от налога услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с цифровой валютой в рамках экспериментального правового режима.