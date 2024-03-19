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19 March 2024

Данные о россиянах в федеральном регистре населения расширят

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Туда будут добавлены сведения о родительских правах, информация об опекунстве и попечительстве, данные о дееспособности гражданина и водительском удостоверении.

Власти собираются расширить перечень сведений о россиянах, содержащихся в федеральном регистре населения, — едином ресурсе информации обо всех жителях страны. Соответствующие поправки в законопроект «О внесении изменений в ст. 8 и 14 закона «О едином федеральном информационном регистре», принятый в первом чтении в июне 2023 года, разработало Правительство.

Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого есть копия документа (его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием).

Поправки рассматривались правительственной комиссией по законопроектной деятельности на заседании 18 марта. Автором поправок выступает Минфин.

Предполагается, что единый регистр сведений о населении будет дополнен рядом данных, следует из проекта поправок. В первую очередь — касающихся социальных аспектов, оператором которых выступает Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере. А именно:

  • сведениями о родительских правах: их лишении/ограничении/восстановлении, а также изъятии ребенка из семьи или непосредственной угрозе его жизни и здоровью;
  • информацией об опекунах и попечителях;
  • сведениями об ограничении дееспособности гражданина или признании его недееспособным, а также восстановлении дееспособности.

Кроме того, в единый регистр внесут данные о водительском удостоверении.

Ранее в Минфине заявляли, что расширение социально значимых сведений поможет перевести предоставление адресной социальной поддержки российских семей на «качественно новый уровень».

Объем хранящейся в регистре информации об иностранных гражданах и лицах без гражданства, проживающих в России, а также временно пребывающих в стране трудовых мигрантах тоже расширят. Туда внесут данные о дактилоскопии и идентификаторы временного удостоверения личности лиц без гражданства.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении России в 2020 г. Ввод системы в эксплуатацию запланирован поэтапно с 2022 до 2026 г. Ожидается, что ресурс позволит упростить оказание государственных и муниципальных услуг, организовывать статистический учет онлайн, проводить социально-экономическую политику на основе актуальных данных и др. Оператором регистра выступает ФНС.

152-ФЗ персональные данные Минфин единый регистр биометрия дактилоскопия опекунство родительсвие права

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Время менять копирайт UniSender