Правительство расширило перечень информации, предоставляемой операторами связи

Правительство расширило перечень предоставляемых операторами связи сведений об абонентах мобильной связи. Об этом говорится в соответствующем постановлении.

Теперь в информационную систему Роскомнадзора нужно передавать также следующие данные:

- о дате заключения и (или) расторжения договора об оказании услуг связи;

- о дате начала оказания услуг связи пользователям услугами связи абонентов - юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, достоверные сведения о которых внесены в единую систему идентификации и аутентификации;

- перечень абонентских номеров, выделенных абонентам, с которыми заключены договоры об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Поставновление вступит в силу с 1 апреля 2024 года.