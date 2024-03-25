Правительство расширило перечень информации, предоставляемой операторами связи

Правительство расширило перечень предоставляемых операторами связи сведений об абонентах мобильной связи. Об этом говорится в соответствующем постановлении.
Теперь в информационную систему Роскомнадзора нужно передавать также следующие данные:
- о дате заключения и (или) расторжения договора об оказании услуг связи;
- о дате начала оказания услуг связи пользователям услугами связи абонентов - юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, достоверные сведения о которых внесены в единую систему идентификации и аутентификации;
- перечень абонентских номеров, выделенных абонентам, с которыми заключены договоры об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Поставновление вступит в силу с 1 апреля 2024 года.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.