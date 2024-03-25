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25 March 2024

Правительство расширило перечень информации, предоставляемой операторами связи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
По ней Роскомнадзор определяет, проверяют ли операторы достоверность данных об абонентах.

Правительство расширило перечень предоставляемых операторами связи сведений об абонентах мобильной связи. Об этом говорится в соответствующем постановлении.

Теперь в информационную систему Роскомнадзора нужно передавать также следующие данные:

- о дате заключения и (или) расторжения договора об оказании услуг связи;

- о дате начала оказания услуг связи пользователям услугами связи абонентов - юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, достоверные сведения о которых внесены в единую систему идентификации и аутентификации;

- перечень абонентских номеров, выделенных абонентам, с которыми заключены договоры об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Поставновление вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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