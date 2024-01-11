Число DDoS-атак в мире в 2023 году увеличилось на 63%

По данным StormWall, в 2023 году число DDoS-атак во всём мире увеличилось на 63%, пишет Forbes Russia. Основной причиной роста хактивизма эксперты называют геополитические факторы, влияние которых росло постоянно, но стало особенно заметным в IV квартале, совпав с началом острой фазы конфликта между Палестиной и Израилем в октябре. Самая большая наблюдаемая атака достигла пика в 1,4 Тб/с: по словам авторов исследования, это примерно столько же данных, сколько составляет совокупный интернет-трафик небольшой страны за день.

Лидировать по частоте DDoS-атак продолжают США (12% от общего числа), далее идут Китай с 10,6% и Индия с 9,6%. Россия с 7,3% заняла 7-е место. Общее число DDoS-атак в России в 2023 году выросло на 29%. Использование кибервойны в российско-украинском конфликте «в некотором смысле популяризировало атаки на правительственные системы», считают аналитики.

Наиболее атакуемыми в мире оказались финансовый сектор (26%), госсектор (21%) и e-commerce (14%), при этом российская картина совпадает с общемировой (25%, 21% и 18% соответственно). Отличительная черта нападений в этом году — рост их продолжительности (теперь они могут длиться до трёх суток). Из других особенностей:

- расширение географического охвата (включая Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближнего Востока и Северной Африки);

- рост количества многовекторных атак (на 108%);

- резкий рост атак на госсектор (тоже на 108%);

- фокусирование интереса злоумышленников на критически важной инфраструктуре (транспорт, энергетика и государственные ведомства);

- всплеск атак на сферы онлайн-торговли и развлечений в силу их быстрой оцифровки.