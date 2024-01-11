Число DDoS-атак в мире в 2023 году увеличилось на 63%

По данным StormWall, в 2023 году число DDoS-атак во всём мире увеличилось на 63%, пишет Forbes Russia. Основной причиной роста хактивизма эксперты называют геополитические факторы, влияние которых росло постоянно, но стало особенно заметным в IV квартале, совпав с началом острой фазы конфликта между Палестиной и Израилем в октябре. Самая большая наблюдаемая атака достигла пика в 1,4 Тб/с: по словам авторов исследования, это примерно столько же данных, сколько составляет совокупный интернет-трафик небольшой страны за день.
Лидировать по частоте DDoS-атак продолжают США (12% от общего числа), далее идут Китай с 10,6% и Индия с 9,6%. Россия с 7,3% заняла 7-е место. Общее число DDoS-атак в России в 2023 году выросло на 29%. Использование кибервойны в российско-украинском конфликте «в некотором смысле популяризировало атаки на правительственные системы», считают аналитики.
Наиболее атакуемыми в мире оказались финансовый сектор (26%), госсектор (21%) и e-commerce (14%), при этом российская картина совпадает с общемировой (25%, 21% и 18% соответственно). Отличительная черта нападений в этом году — рост их продолжительности (теперь они могут длиться до трёх суток). Из других особенностей:
- расширение географического охвата (включая Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближнего Востока и Северной Африки);
- рост количества многовекторных атак (на 108%);
- резкий рост атак на госсектор (тоже на 108%);
- фокусирование интереса злоумышленников на критически важной инфраструктуре (транспорт, энергетика и государственные ведомства);
- всплеск атак на сферы онлайн-торговли и развлечений в силу их быстрой оцифровки.
Яркой тенденцией в России стало использование смешанных ботнетов, состоящих из нескольких вредоносных программ.
Проблематика DDoS-атак не потеряет актуальности, поэтому подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) в марте 2024 года создаст Национальную систему противодействия DDoS-атакам, отмечает в разговоре с изданием гендиректор Security Vision Руслан Рахметов.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
For media (Telegram)
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.