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28 June 2024

НИУ ВШЭ разработал Декларацию этических принципов использования ИИ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Документ содержит ряд принципов, направленных на этичное и ответственное использование искусственного интеллекта в стенах вуза.

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) разработала и утвердила собственную Декларацию этических принципов создания и использования систем искусственного интеллекта (ИИ). Ею следует руководствоваться преподавательскому и научному сообществу, администрации, а также студентам.  

 

«Документ станет важным ориентиром для всех участников образовательного процесса, задавая высокие стандарты и способствуя формированию ответственного подхода к использованию искусственного интеллекта», — говорится на сайте университета.

 

Декларация содержит ряд принципов, направленных на этичное и ответственное использование ИИ, среди которых:

• приоритет человеческого общения (ИИ не должен заменять живое взаимодействие);

• информированное использование;

• академическая честность (использование ИИ как дополнения, а не замены естественного интеллекта);

• прозрачность;

• конфиденциальность и защита интеллектуальных прав;

• исключение предвзятости и дискриминации;

• справедливая доступность (все участники образовательного процесса должны иметь равный доступ к ИИ);

• разумные ограничения (важно осознавать риски и последствия использования ИИ);

• ответственное отношение к ИИ.

 

«Целью использования технологий ИИ является не только облегчение человеческого труда, но и понимание влияния ИИ на трансформацию технологической, социоэкономической, политической и культурной реальности. Важно не только научиться работать с инструментами ИИ для решения конкретных задач профессиональной деятельности, но делать это осмысленно, критически оценивая получаемые результаты и возможные риски», — следует из документа.

 

В НИУ ВШЭ заявляют, что являются первым вузом, разработавшим подобную декларацию, и надеются, что данный кодекс станет примером для других учебных заведений. 

Весной этого года НИУ ВШЭ совместно со такими образовательными и научными учреждениями, как Сколтех, Университет Иннополис, МФТИ, ННГУ, Университет ИТМО и Институт системного программирования РАН, уже подписал другую декларацию — Декларацию об ответственной разработке и использовании сервисов в сфере генеративного искусственного интеллекта (AI). Документ разработан ИТ-компаниями Альянса в сфере искусственного интеллекта.

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