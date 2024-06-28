НИУ ВШЭ разработал Декларацию этических принципов использования ИИ

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) разработала и утвердила собственную Декларацию этических принципов создания и использования систем искусственного интеллекта (ИИ). Ею следует руководствоваться преподавательскому и научному сообществу, администрации, а также студентам.
«Документ станет важным ориентиром для всех участников образовательного процесса, задавая высокие стандарты и способствуя формированию ответственного подхода к использованию искусственного интеллекта», — говорится на сайте университета.
Декларация содержит ряд принципов, направленных на этичное и ответственное использование ИИ, среди которых:
• приоритет человеческого общения (ИИ не должен заменять живое взаимодействие);
• информированное использование;
• академическая честность (использование ИИ как дополнения, а не замены естественного интеллекта);
• прозрачность;
• конфиденциальность и защита интеллектуальных прав;
• исключение предвзятости и дискриминации;
• справедливая доступность (все участники образовательного процесса должны иметь равный доступ к ИИ);
• разумные ограничения (важно осознавать риски и последствия использования ИИ);
• ответственное отношение к ИИ.
«Целью использования технологий ИИ является не только облегчение человеческого труда, но и понимание влияния ИИ на трансформацию технологической, социоэкономической, политической и культурной реальности. Важно не только научиться работать с инструментами ИИ для решения конкретных задач профессиональной деятельности, но делать это осмысленно, критически оценивая получаемые результаты и возможные риски», — следует из документа.
В НИУ ВШЭ заявляют, что являются первым вузом, разработавшим подобную декларацию, и надеются, что данный кодекс станет примером для других учебных заведений.
Весной этого года НИУ ВШЭ совместно со такими образовательными и научными учреждениями, как Сколтех, Университет Иннополис, МФТИ, ННГУ, Университет ИТМО и Институт системного программирования РАН, уже подписал другую декларацию — Декларацию об ответственной разработке и использовании сервисов в сфере генеративного искусственного интеллекта (AI). Документ разработан ИТ-компаниями Альянса в сфере искусственного интеллекта.
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