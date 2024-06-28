НИУ ВШЭ разработал Декларацию этических принципов использования ИИ

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) разработала и утвердила собственную Декларацию этических принципов создания и использования систем искусственного интеллекта (ИИ). Ею следует руководствоваться преподавательскому и научному сообществу, администрации, а также студентам.

«Документ станет важным ориентиром для всех участников образовательного процесса, задавая высокие стандарты и способствуя формированию ответственного подхода к использованию искусственного интеллекта», — говорится на сайте университета.

Декларация содержит ряд принципов, направленных на этичное и ответственное использование ИИ, среди которых:

• приоритет человеческого общения (ИИ не должен заменять живое взаимодействие);

• информированное использование;

• академическая честность (использование ИИ как дополнения, а не замены естественного интеллекта);

• прозрачность;

• конфиденциальность и защита интеллектуальных прав;

• исключение предвзятости и дискриминации;

• справедливая доступность (все участники образовательного процесса должны иметь равный доступ к ИИ);

• разумные ограничения (важно осознавать риски и последствия использования ИИ);

• ответственное отношение к ИИ.

«Целью использования технологий ИИ является не только облегчение человеческого труда, но и понимание влияния ИИ на трансформацию технологической, социоэкономической, политической и культурной реальности. Важно не только научиться работать с инструментами ИИ для решения конкретных задач профессиональной деятельности, но делать это осмысленно, критически оценивая получаемые результаты и возможные риски», — следует из документа.