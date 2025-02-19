Применение дипфейков может стать отягчающим обстоятельством

Правительством обсуждается признание дипфейков отягчающим обстоятельством. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на пленарной сессии форума «Кибербезопасность в финансах» глава министерства по цифровому развитию Максут Шадаев:

«С коллегами из правоохранительных органов мы обсуждаем, что использование дипфейков станет отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Нам кажется, это правильно. Ну и дополнительно мы всё равно обсуждаем, что злоумышленники будут применять эти технологии, и нам нужны свои приложения, которые будут распознавать дипфейки в режиме реального времени».

Кроме этого глава Минцифры считает, что ввести запрет на рекламные звонки возможно получится уже этим летом. По его словам, эти меры предусматривает законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, который был разработан кабмином РФ и уже внесен на рассмотрение депутатами Государственной Думы РФ. «При этом все звонки, исходящие от организаций и входящие для абонентов, будут идентифицированы», - уточнил министр.

Чиновник также прокомментировал недавно внесённый в Госдуму законопроект по части ведения базы биометрических данных мошенников. «У нас же СОРМ пишет голос. Мы можем взять биометрический образец голоса мошенника, вести соответствующую базу, и дальше, возможно, давать эту информацию операторам связи, чтобы они могли эти алгоритмы [по блокировке мошеннических действий] накладывать. Но мы понимаем, что мошенники тут же начнут использовать искусственный интеллект, чтобы менять свой голос», – сказал министр.