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14 June 2024

Delta Chat снова отказался сотрудничать с российскими властями

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Первую попытку зарегистрировать сервис в качестве организатора распространения информации (с вытекающими обязанностями по слежке за пользователями) Роскомнадзор предпринял в 2020 году. Как и тогда, Delta Chat заявил, что у него нет доступа ни к содержимому сообщений, ни к ключам шифрования.
Фото: The Star

Децентрализованный мессенджер поверх электронной почты Delta Chat снова получил от Роскомнадзора требование пройти регистрацию, судя по всему, в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом сервис сообщил в своих социальных сетях:

«Как вы знаете, правительственные силы ЕС, США, Великобритании, России и других стран ожесточённо конкурируют за то, кто первым разрушит сквозное шифрование. Несколько дней назад мы получили ещё одно письмо от Роскомнадзора <...>, с просьбой помочь им получить данные или метаданные пользователей Delta Chat. Но не существует центрального реестра адресов электронной почты, сообщений или ключей дешифрования. Поэтому мы отказались. Извините, но не извините».

 

В ответе надзорному ведомству сервис также уточнил, что он является приложением, которое позволяет пользователям выбирать поставщиков электронной почты по своему усмотрению, и у него нет доступа к содержимому сообщений, не говоря уже о ключах шифрования, которые существуют только на пользовательских устройствах.

«Поэтому мы просим вас исключить нас из списка поставщиков услуг», — подытоживает в письме Delta Chat.

 

Напомним, первое обращение Роскомнадзора данный сервис получил в 2020 году, и также ответил отказом.

 

Мы пообщались с Ксенией Ермошиной — UX-исследовательницей в Delta Chat, которая пояснила, что даже если бы им захотелось (а им не захотелось бы) предоставлять данные РКН, у них всё равно не было бы такой технической возможности:

«Мы по сути email-клиент с шифрованием. Люди могут выбрать любого email-провайдера, зарегистрировать себе аккаунт там и с ним залогиниться в Дельтачате. Данные хранит не Дельтачат, а email-провайдер, которого вы выбрали. Мы даже не знаем, кто на каком провайдере сидит.

То есть фактически мы предоставляем UI (удобный интерфейс) и помогаем шифровать мэйлы благодаря стандарту Autocrypt».

 

Говоря о возможных дальнейших последствиях, Ксения предположила, что максимум — может быть попытка российских властей заблокировать сайт delta.chat, однако невозможно заблокировать всех email-провайдеров.

«Надо ещё понять, какие из них используются для дельтачата, а на это РКН пока не способен, — отмечает она. — Более того, мы разработали документацию для настройки чатмэйл-инстанции — это такой оптимизированный облегчённый вариант почтового сервера, который легко поднять человеку с минимальными навыками сисадмина. Можно поднимать сколько угодно таких серверов, если понадобится. В том числе даже внутри РФ, так как Дельта обеспечивает сквозное шифрование за счет стандартов Autocrypt и rPGP».

 

Напомним также, что регистрация в реестре ОРИ накладывает на сервисы массу обязательств, среди которых: хранение всех данных пользователей, включая информацию об их действиях и взаимодействиях, и предоставление в ФСБ всей этой информации по первому требованию; хранение переписки, фото-, аудио- и видеосообщений, также с обязательством передачи их силовикам. Кроме этого, ОРИ обязаны передавать ФСБ так называемые «ключи шифрования», а за отказ могут быть заблокированы, как это происходило с мессенджером Telegram.

Роскомнадзор слежка шифрование 374-ФЗ 97-ФЗ организатор распространения информации ОРИ Delta Chat

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