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6 March 2024

DemHack 8: то, что нельзя называть

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Традиционно хакатон состоит из трёх треков: приватность, свобода интернета и исследования интернета. Главная тема — изучение цензуры.

Хакатон Demhack 8 пройдёт с 29 по 31 марта 2024 года в формате онлайн и объединит русскоязычных IT-специалистов, активистов и исследователей Интернета. Регистрация участников открыта до 18 марта 2024 года (включительно). Призовой фонд хакатона составит 1200 USDT, кроме того, избранные команды получат возможность пройти программу акселерации в Privacy Accelerator, а также грантовую поддержку.

С марта этого года в России фактически запрещено рассказывать о способах обхода цензуры и предлагать людям ими воспользоваться. Несоблюдение этого запрета грозит внесением сайтов в реестр заблокированных и обязательным ограничением доступа к ним. При этом блокировки самих VPN-сервисов — «о которых теперь нельзя говорить» — уже рядовое и довольно массовое явление в России. 

Информации, которую власти своим решением скрыли от людей, становится всё больше. Это сайты СМИ, общественных организаций, которые высказывают отличную от официальной точку зрения. А зачастую под блокировку попадают и блоги, и сообщества по интересам, и отдельные страницы пользователей. По данным «Роскомсвободы» только по мотивам военной цензуры за 2022 и 2023 год заблокировано более 15 тысяч ресурсов, а счёт общего количества блокировок идёт на сотни тысяч.

Каков масштаб блокировок VPN в России и мире сегодня? Насколько российские сервисы могут заменить внешние, доступа к которым больше нет? Можно ли получать информацию внутри Рунета без использования средств обхода блокировок? На эти и другие вопросы ответят участники Demhack 8! Традиционно хакатон состоит из трёх треков: приватность, свобода интернета и исследования интернета. 

Главная тема Demhack 8 — изучение цензуры. Другие темы, релевантные ценностям свободы интернета, также приветствуются.

Предлагаемые на хакатон проекты должны отвечать на следующие вызовы:

  • право знать, что происходит, и иметь доступ к любой, интересующей нас информации, делиться ей с людьми по всему миру;

  • право пользоваться глобальной сетью Интернет свободно, анонимно и безопасно;

  • право защищать свою частную жизнь, личные границы и персональные данные;

  • право использовать без санкций и ограничений технологии и ресурсы, помогающие жить, работать и развиваться, независимо от того в какой стране находится пользователь;

  • право объединяться в профессиональные и идеологические сообщества для совместной деятельности, решения личных, общественных и бизнес-задач;

  • право на свободу слова, право называть вещи своими именами, выражать свою позицию, частное мнение, не опасаясь преследования или «отмены» от любой из сторон конфликта.

Организаторы и партнёры предложили список задач, на который можно ориентироваться в выборе проекта для разработки. Но команды всегда могут предложить свою идею, если она соответствует ценностям хакатона. Ограничений в выборе формата решений и способа высказывания нет. 

Хакатон станет площадкой для объединения усилий специалистов по всему миру, говорящих на русском языке. Он открывает возможности реализовать проекты в сфере свободного интернета на благо всего человечества, а также ставит перед собой задачу привлечения внимание сообществ к актуальным проблемам в области цифровых прав, которые существуют в разных странах. 

К участию приглашаются IT-специалисты, специалисты в области анализа данных, кибербезопасности, дизайнеры и цифровые художники, интернет-активисты, журналисты, исследователи. 

Лучшие команды по итогу питчинга получают призы и подарки от организаторов и партнёров. Избранные команды после завершения хакатона будут приглашены в новый набор Privacy Accelerator, где смогут развивать свой проект при поддержке экспертов и наставников, а также получить грант на доработку своего решения.

DemHack 8 — это восьмой хакатон задач в области приватности и свободы интернета. Он проводится каждые шесть месяцев, начиная с 2020 года. Его цель — поддержать дух сообщества и дать специалистам возможность реализовать свои идеи для блага людей по всему миру, чтобы защитить права на приватность и доступ к информации в условиях мировых кризисов и ограничения свобод. 

Партнёрами хакатона выступают международные и российские IT-компании, прайваси-стартапы, общественные организации и СМИ: «Роскомсвобода», Privacy Accelerator, Access Now, Forklog, The Moscow Times, The Bell, OONI, Russian Hackers«Теплица социальных технологий»«Медиазона»«Холод»«Бумага», ФАС, Avtozak Live«Черта»«Гроза»«7x7», Команда против пыток, Amnezia VPN, CyberHUB и другие.

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