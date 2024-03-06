DemHack 8: то, что нельзя называть

Хакатон Demhack 8 пройдёт с 29 по 31 марта 2024 года в формате онлайн и объединит русскоязычных IT-специалистов, активистов и исследователей Интернета. Регистрация участников открыта до 18 марта 2024 года (включительно). Призовой фонд хакатона составит 1200 USDT, кроме того, избранные команды получат возможность пройти программу акселерации в Privacy Accelerator, а также грантовую поддержку.

С марта этого года в России фактически запрещено рассказывать о способах обхода цензуры и предлагать людям ими воспользоваться. Несоблюдение этого запрета грозит внесением сайтов в реестр заблокированных и обязательным ограничением доступа к ним. При этом блокировки самих VPN-сервисов — «о которых теперь нельзя говорить» — уже рядовое и довольно массовое явление в России.

Информации, которую власти своим решением скрыли от людей, становится всё больше. Это сайты СМИ, общественных организаций, которые высказывают отличную от официальной точку зрения. А зачастую под блокировку попадают и блоги, и сообщества по интересам, и отдельные страницы пользователей. По данным «Роскомсвободы» только по мотивам военной цензуры за 2022 и 2023 год заблокировано более 15 тысяч ресурсов, а счёт общего количества блокировок идёт на сотни тысяч.

Каков масштаб блокировок VPN в России и мире сегодня? Насколько российские сервисы могут заменить внешние, доступа к которым больше нет? Можно ли получать информацию внутри Рунета без использования средств обхода блокировок? На эти и другие вопросы ответят участники Demhack 8! Традиционно хакатон состоит из трёх треков: приватность, свобода интернета и исследования интернета.

Главная тема Demhack 8 — изучение цензуры. Другие темы, релевантные ценностям свободы интернета, также приветствуются.

Предлагаемые на хакатон проекты должны отвечать на следующие вызовы:

право знать, что происходит, и иметь доступ к любой, интересующей нас информации, делиться ей с людьми по всему миру;

право пользоваться глобальной сетью Интернет свободно, анонимно и безопасно;

право защищать свою частную жизнь, личные границы и персональные данные;

право использовать без санкций и ограничений технологии и ресурсы, помогающие жить, работать и развиваться, независимо от того в какой стране находится пользователь;

право объединяться в профессиональные и идеологические сообщества для совместной деятельности, решения личных, общественных и бизнес-задач;

право на свободу слова, право называть вещи своими именами, выражать свою позицию, частное мнение, не опасаясь преследования или «отмены» от любой из сторон конфликта.

Организаторы и партнёры предложили список задач, на который можно ориентироваться в выборе проекта для разработки. Но команды всегда могут предложить свою идею, если она соответствует ценностям хакатона. Ограничений в выборе формата решений и способа высказывания нет.

Хакатон станет площадкой для объединения усилий специалистов по всему миру, говорящих на русском языке. Он открывает возможности реализовать проекты в сфере свободного интернета на благо всего человечества, а также ставит перед собой задачу привлечения внимание сообществ к актуальным проблемам в области цифровых прав, которые существуют в разных странах.

К участию приглашаются IT-специалисты, специалисты в области анализа данных, кибербезопасности, дизайнеры и цифровые художники, интернет-активисты, журналисты, исследователи.

Лучшие команды по итогу питчинга получают призы и подарки от организаторов и партнёров. Избранные команды после завершения хакатона будут приглашены в новый набор Privacy Accelerator, где смогут развивать свой проект при поддержке экспертов и наставников, а также получить грант на доработку своего решения.

DemHack 8 — это восьмой хакатон задач в области приватности и свободы интернета. Он проводится каждые шесть месяцев, начиная с 2020 года. Его цель — поддержать дух сообщества и дать специалистам возможность реализовать свои идеи для блага людей по всему миру, чтобы защитить права на приватность и доступ к информации в условиях мировых кризисов и ограничения свобод.

Партнёрами хакатона выступают международные и российские IT-компании, прайваси-стартапы, общественные организации и СМИ: «Роскомсвобода», Privacy Accelerator, Access Now, Forklog, The Moscow Times, The Bell, OONI, Russian Hackers, «Теплица социальных технологий», «Медиазона», «Холод», «Бумага», ФАС, Avtozak Live, «Черта», «Гроза», «7x7», Команда против пыток, Amnezia VPN, CyberHUB и другие.