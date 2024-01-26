По данным немецкого еженедельника Der Spiegel, Министерство иностранных дел Германии раскрыло российскую кампанию по дезинформации в соцсети X Илона Маска (ранее Twitter). Целью этой кампании, по всей видимости, является усиление недовольства нынешним коалиционным правительством ФРГ в обществе и срыв дальнейшей поддержки Украины.



МИД поручил экспертам проанализировать с помощью специальной программы сообщения в X, и в результате была выявлена масштабную сеть фейковых аккаунтов, распространяющих немецкоязычный контент.



В период с 20 декабря по 20 января более 50 тысяч таких аккаунтов опубликовали в сумме более миллиона твитов на немецком языке, в которых часто звучали обвинения в адрес федерального правительства, якобы пренебрегающего собственным населением ради поддержки Украины. Der Spiegel указывает, что речь идет о «систематической российской кампании» по дезинформации.



В свою очередь, Министерство вооруженных Франции обвинило Россию в целенаправленном распространении ложной информации об этой западноевропейской стране в контексте «специальной военной операции». Речь идет о «скоординированных действиях России» при участии таких государственных СМИ, как Sputnik News, RT и РИА «Новости».

Официальный Париж заявляет, что Франция является «целью российской кампании по дезинформации» с начала «спецоперации», начатой в феврале 2022 года. По их данным, эта кампания усилилась с середины января, когда французский президент Эмманюэль Макрон предупредил об угрозе победы России и объявил о новой военной помощи Украине.

Одним из самых громких стало заявление российского Минобороны об ударе сил РФ по харьковскому «пункту временной дислокации» воюющих на стороне Киева иностранцев, основу которых якобы составляли «французские наемники». Париж отверг эти утверждения, расценив слова о французских наемниках в Украине как «грубую манипуляцию». В ряде Telegram-каналов был опубликован список погибших, но Франция заявила, что многие озвученные там фамилии периодически циркулируют в подобных списках с 2022 года.

Недавно Госдума на основании озвученных Минобороны РФ данных приняла проект постановления «Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации „К Национальному собранию Французской Республики в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима“». Документ будет направлен Президенту РФ, французским властям и в целый ряд международных организаций.