У Pikabu чаще всего требовали удалить экстремизм и обход блокировок

Информационно-развлекательное сообщество Pikabu («Пикабу») в четвёртом квартале прошлого года получило 102 запроса от госорганов РФ, и чаще всех это делал Роскомнадзор. Это следует из последнего отчёта о прозрачности:

Также к сервису обращались МВД и судебные органы. Удовлетворено было абсолютное большинство требований, но по одному запросу, где МВД интересовала информация о пользователе, Pikabu отказал.

Наиболее частыми поводами для обращений были «разжигание/экстремизм» (42), затем — инструкции про обход блокировок (19). Защита чести и достоинства, а также информация о самоубийствах заставили РКН писать «Пикабу» по 9 обращений.

Остальные случаи носили практически единичный характер.

В 31 случае запрещённая информация содержалась в тексте поста, в 21 это был текст в комментариях, 18 касались фото/гиф в постах, обособленное изображение и видео в посте, соответственно, в 9 и 8 случаях.

Экстремизм и обход блокировок были наиболее «популярными» темами для госзапросов и в третьем квартале, правда, цифры были значительно более высокими.