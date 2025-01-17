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17 January 2025

У Pikabu чаще всего требовали удалить экстремизм и обход блокировок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Согласно отчёту о прозрачности за IV квартал прошлого года, из всех ведомств больше всех госзапросов прислал Роскомнадзор.
Pikabu

Информационно-развлекательное сообщество Pikabu («Пикабу») в четвёртом квартале прошлого года получило 102 запроса от госорганов РФ, и чаще всех это делал Роскомнадзор. Это следует из последнего отчёта о прозрачности:

Также к сервису обращались МВД и судебные органы. Удовлетворено было абсолютное большинство требований, но по одному запросу, где МВД интересовала информация о пользователе, Pikabu отказал.

Наиболее частыми поводами для обращений были «разжигание/экстремизм» (42), затем — инструкции про обход блокировок (19). Защита чести и достоинства, а также информация о самоубийствах заставили РКН писать «Пикабу» по 9 обращений.

Остальные случаи носили практически единичный характер.

В 31 случае запрещённая информация содержалась в тексте поста, в 21 это был текст в комментариях, 18 касались фото/гиф в постах, обособленное изображение и видео в посте, соответственно, в 9 и 8 случаях.

Экстремизм и обход блокировок были наиболее «популярными» темами для госзапросов и в третьем квартале, правда, цифры были значительно более высокими.

149-ФЗ разжигание 139-ФЗ 114-ФЗ фейки суицид Пикабу обход блокировок 32-ФЗ дискредитация армии 406-ФЗ Pikabu

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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