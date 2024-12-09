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9 December 2024

Цифровая валюта может стать вещдоком в уголовном производстве

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Такой законопроект разработал Следственный комитет РФ и направил его в правительство.
Фото: Canva

СКР разработал законопроект, по которому цифровая валюта признаётся имуществом «для целей уголовного закона». Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин. Изменения предлагается внести в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.

Инициатива устанавливает порядок конфискации цифровой валюты, а также признания её вещдоком и наложения на неё ареста. Новые поправки были направлены в правительство.

По мнению юристов «Роскомсвободы», данная норма будет относиться ко всем криптовалютам в целом, а не только, например, к цифровому рублю:

«Согласно уголовному законодательству, криптовалюты даже если стали вещественным доказательством, они не являются имуществом, а значит на них нельзя наложить арест в рамках УПК.

Цель этого законопроекта — закрыть правовую неопределенность, чтобы, условно говоря, у судов не было возможности сказать, что в УК/УПК цифровая валюта не поименована, а значит аресты, конфискация не применимы».

О необходимости признания цифровой валюты имуществом в уголовном законодательстве Александр Бастрыкин впервые заявил в 2020 году. Тогда он уточнял, что такая валюта может выступать предметом взятки или хищения.

В конце ноября текущего года президент Путин подписал закон, который признаёт цифровую валюту имуществом в сфере налогового законодательства. С 1 января 2025 года она начнет облагаться налогом по ставке от 13% до 15%.

криптовалюты уголовка СКР УПК РФ Бастрыкин

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