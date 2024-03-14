Discord начал блокировать серверы с запрещённой в РФ информацией

Пользователи «Хабра» сообщают, что с 14 марта текущего года администрация платформы Discord начала блокировать доступ российским пользователям к некоторым серверам с запрещенной в РФ информацией. Теперь при попытке зайти на них появляется уведомление, что данный ресурс недоступен в России.
Какие именно это серверы, какого рода запрещённый в РФ контент они содержат, в сообщениях не говорится. При проверке доступности тех или иных сообществ в Discord, которые могли бы вызвать вопросы у российских властей, мы обнаружили, что некоторые действительно блокируются, а часть доступны как с российского, так и с зарубежного IP. Поэтому пока не появилась хоть какая-то конкретика, делать хоть какие-то однозначные выводы относительно новой политики мессенджера было бы преждевременно.
На днях стало известно о внесении Роскомнадзором в реестр соцсетей платформ Discord и Yappy. В ведомстве напомнили, что согласно закону о самоконтроле (№ 530-ФЗ) соцсети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию - детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический контент и др. А чтобы пользователи могли пожаловаться на размещение такого контента, соцсети обязаны разместить форму обратной связи. За несоблюдение закона владельцам грозит штраф до 87 млн руб., сказано в сообщении.
При этом депутат Госдумы Антон Горелкин выразил сомнение, что Discord будет выполнять требования российского законодательства, а следовательно — может быть заблокирован на территории РФ:
«Есть мнение, что этого американская компания и добивается: из-за санкций получить прибыль на российском рынке невозможно, уходить самим — создавать лишний шум, а вот попасть под блокировку и спозиционировать это своим пользователям и в зарубежных медиа как давление со стороны властей РФ — идеальный сценарий».
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.