Discord стал недоступен для многих российских пользователей

В работе мессенджера Discord в России с 18 сентября 2024 года наблюдаются сбои, свидетельствуют данные Downdetector SU:

Пик пришёлся на 18:30 мск 18 сентября. К утру 19 сентября наметился спад, но всё-таки жалобы поступают до сих пор.

Больше всего сообщений зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Тверской областях, а также в Камчатском крае.

В основном россияне испытывают проблемы с отсутствием соединения как в веб-версии, так и в мобильном приложении. В компании пока не комментировали сбой работы сервиса в РФ.



Discord — это платформа которая позволяет пользователям общаться с помощью текстовых сообщений, голосовых вызовов и видеоконференций. Популярна как среди геймеров, так и среди различных сообществ, образовательных групп и корпоративных команд.



Блокировка это или технический сбой, пока неизвестно. Роскомнадзор после обращения «Ъ» никаких комментариев не давал, но на данный момент известно о внесении в реестр надзорного ведомства нескольких страниц платформы:





Однако само внесение тех или иных ссылок туда ещё не означает, что доступ к ним будет блокироваться.



Сделано это было по требованию МВД, которое отвечает за блокировку наркотического контента, а также Роскомнадзора, в чьих полномочиях ограничение доступа к детской порнографии, «пропаганде ЛГБТ, смены пола и нетрадиционных сексуальных отношений», а также к информации про обход блокировок.



В реестре блокировок ссылок на платформу пока нет.

По оценке Mediascope за 2022 год (более свежих данных не приводится), Discord вошел в число самых популярных для общения в игровой индустрии в РФ. «Геймеры пользуются им чаще других мобильных пользователей»,— писали исследователи.



В марте 2024 года Роскомнадзор включил мессенджер в реестр социальных сетей — в него добавляют ресурсы, посещаемость которых превышает 500 тыс. российских пользователей в сутки. Включенные в реестр платформы должны самостоятельно находить и блокировать противоправный контент. При этом еще в 2022 году Роскомнадзор применил меры понуждения в отношении Discord за неудаление противоправной информации: поисковые системы информируют пользователей о нарушении ими законодательства РФ.



По разным оценкам, число зарегистрированных пользователей Discord в России составляет от 29 млн до 40 млн, они генерируют более 4% месячного трафика платформы, говорит управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads’made Ярослав Мешалкин:

«При этом Discord — не только средство общения для геймеров, это в целом удобная платформа, которой для общения и совместной деятельности пользуются компании самого разного профиля: от IT-корпораций уровня Google до киберспортивных клубов».

По мнению руководителя Организации развития видеоигровой индустрии Василия Овчинникова, если в будущем будет принято решение о блокировке Discord в России, то это может создать определенные неудобства, так как большинство разработчиков поддерживают в нем свои международные сообщества, техподдержку, используя Discord для организации и проведения соревнований, общения сотрудников.