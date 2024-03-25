Европейская комиссия ЕС объявила о начале расследования против Alphabet, Amazon, Apple и Meta (объявлена экстремистской организацией в РФ) на предмет несоблюдения «Закона о цифровых рынках» (DMA). Целью DMA является обеспечение конкуренции и справедливости на рынках в цифровом секторе.

Относительно Alphabet и Apple Еврокомиссия рассмотрит, позволяют ли они разработчикам приложений продвигать свою продукцию за пределами Google Play и App Store. Комиссия обеспокоена, что корпорации накладывают в своих магазинах приложений различные ограничения. Кроме того, регулятор проверит, не выдаёт ли Alphabet в результатах поиска Google в первую очередь ссылки на собственные услуги, продвигая таким образом собственные сервисы незаконным путём. А в случае с Apple — предоставляет ли компания пользователям возможность легко отписываться от её ключевых сервисов, не теряя при этом в правах по сравнению с другими пользователями.

Что касается Meta, то здесь Еврокомиссия обеспокоена моделью «плати или соглашайся», подразумевающей платный доступ к услугам корпорации в случае, если пользователи не хотят предоставлять свои данные для таргетированной рекламы. Наконец, про Amazon она изучит, не отдаёт ли компания предпочтение товарам собственного бренда в магазине Amazon.

Кроме того, регулятор адресовал Alphabet, Amazon, Apple, Meta и Microsoft просьбы сохранять документы, которые могут быть использованы для оценки соблюдения ими обязательств по DMA.

Открытое сегодня разбирательство должно завершиться в течение 12 месяцев. В случае нарушения Еврокомиссия может наложить штраф в размере до 10% от общего мирового оборота компании.

Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta и Microsoft — те компании, которые должны были полностью выполнить все обязательства DMA к 7 марта 2024 года. Комиссия рассмотрела соответствующие отчёты и возбудила расследование за нарушение некоторых статей.