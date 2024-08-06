Суд в США признал Google нарушителем антимонопольного законодательства

5 августа 2024 года федеральный суд США вынес знаковое решение, признав компанию Google монополистом на рынке поисковых систем. Согласно вердикту судьи Амита Мехты, компания злоупотребила своим доминирующим положением, заключая антиконкурентные сделки с производителями смартфонов и браузеров, что позволило ей удерживать почти 95% рынка на мобильных устройствах. Эти соглашения требовали от производителей устройств устанавливать Google в качестве поисковой системы по умолчанию, что препятствовало честной конкуренции со стороны других поисковых систем.



Минюст США утверждал, что Google выплатил более 26 миллиардов долларов, чтобы обеспечить своё доминирование, и это стало одним из основных аргументов в деле. В ответ Google заявлял, что его поисковая система постоянно сталкивается с конкуренцией, упоминая такие платформы, как Amazon, TikTok и Reddit, а также растущую популярность чат-ботов вроде ChatGPT. Тем не менее, суд постановил, что компания незаконно использовала своё доминирующее положение, чтобы удерживать высокие цены на рекламу и укреплять своё влияние на рынке.



Это решение является первым значительным шагом в череде антимонопольных дел против крупных технологических компаний. В прошлом Минюст США уже сталкивался с такими гигантами, но дело против Google является наиболее значимым за последние два десятилетия. Оно напоминает историческое разбирательство с Microsoft, когда компания также была признана виновной в злоупотреблении своим доминирующим положением.



Судья Мехта также отметил, что эксклюзивные соглашения Google с Apple и другими крупными игроками значительно способствовали удержанию монополии компании. Эти соглашения, по мнению суда, должны быть прекращены или модифицированы, чтобы дать пользователям возможность выбирать поисковую систему при настройке устройства. Вопрос о том, какие конкретные меры будут предприняты в отношении Google, будет решаться в ходе следующего этапа разбирательства.



В ответ на решение суда Google выразил намерение подать апелляцию, утверждая, что его поисковая система остаётся лучшей на рынке и что пользователи выбирают её добровольно. Тем не менее, судебное решение посылает сильный сигнал о необходимости пересмотра практик ведения бизнеса крупными технологическими компаниями.



Эксперты и антимонопольные активисты приветствовали это решение, называя его важным шагом к усилению конкуренции и ограничению влияния крупных IT-гигантов. В то же время, другие компании, такие как Apple и Amazon, также находятся под пристальным вниманием регуляторов, что может привести к дальнейшим изменениям в индустрии.



Это решение также может оказать влияние на рынок цифровой рекламы, где Google занимает доминирующее положение. Вопрос о разделении бизнеса Google или введении иных ограничений остаётся открытым и будет обсуждаться в ближайшие месяцы.