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26 September 2024

В США оштрафована предлагающая услуги «робота-юриста» компания DoNotPay

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Федеральная торговая комиссия США (FCC) посчитала нарушением, что стартап, позиционировавший себя как «первого в мире робота-юриста», не подтвердил возможность замены человеческого юридического представительства искусственным интеллектом.
Изображение создано с помощью Canva AI

FTC в рамках борьбы с компаниями, использующими искусственный интеллект (ИИ) «для введения потребителей в заблуждение», оштрафовала стартап DoNotPay на $193 тысячи, поскольку тот не смог доказать, что его ИИ способен заменить профессиональных юристов.

Американский регулятор указал, что компания DoNotPay не провела тестов для проверки — может ли её чат-бот на базе ИИ предоставлять юридические услуги на уровне человеческого юриста. Более того, компания не нанимала собственных юристов для предоставления консультаций, что стало ключевой причиной для наложения штрафа.

Это дело стало частью более широкой программы FTC под названием Operation AI Comply, направленной на борьбу с компаниями, которые используют ИИ для обмана и мошенничества. Глава комиссии Лина Хан отметила:

«Использование ИИ для обмана людей является незаконным. Мы делаем всё, чтобы честные компании могли работать, а потребители были защищены».

Помимо обещаний предоставления юридических услуг, DoNotPay также заявляла, что может разблокировать аккаунты в соцсетях, но её попытки использовать «робота-юриста» в суде в 2023 году были отложены после вмешательства адвокатских коллегий нескольких штатов. FTC указала, что компания нарушила законодательство, утверждая, что её ИИ-чат-бот может помочь пользователям подать иски без адвоката и быстро подготовить юридические документы.

В рамках урегулирования DoNotPay также обязалась уведомить всех подписчиков, пользующихся её услугами с 2021 по 2023 год, о реальных возможностях своих продуктов.

Программа FTC против ИИ-обмана охватывает несколько компаний, использующих искусственный интеллект для создания сомнительных обещаний. Например, ещё один стартап, продававший услугу автоматической генерации отзывов с помощью ИИ, также был вынужден прекратить свою деятельность после вмешательства регуляторов.

В дополнение к штрафу, DoNotPay больше не сможет делать заявления о возможности замены профессиональных услуг, если такие утверждения не будут подтверждены доказательствами.

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