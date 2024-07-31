В Dropbox получили 37 запросов на удаление информации по всему миру. Это следует из отчёта о прозрачности за вторую половину 2023 года. Больше всего запросов пришло из Германии (16 запросов по 20 аккаунтам), Великобритании (8 запросов по 10 аккаунтам) и США (3 запроса по 6 аккаунтам).

Источник: Dropbox

Из России во втором полоугодии запросов не поступило. В первой половине 2023 года страна сделала 7 запросов по 4 аккаунтам. Тогда компания не предприняла никаких действий относительно них.

Помимо этого в Dropbox получили 4 запроса на раскрытие информации в чрезвычайных ситуациях. Ни по одному из данных предоставлено не было.

«Мы требуем, чтобы правоохранительные органы в письменном виде предоставили описание чрезвычайной ситуации и объяснили, как запрашиваемая информация поможет им в её предотвращении. Каждый такой запрос на раскрытие информации тщательно рассматривается, чтобы определить, соблюдены ли стандарты раскрытия информации. Если все стандарты соблюдены, то мы раскрываем только ту информацию, которая позволит предотвратить чрезвычайную ситуацию или смягчить её последствия», — говорится на сайте компании.

Также из США пришло 1323 запроса на сохранение копии данных (и ещё 92 — из других стран). Получая такие запросы, Dropbox временно сохраняет моментальный снимок соответствующих пользовательских данных в течение 90 дней, но, как утверждается, не раскрывает информации, пока не получит официального судебного решения.

На предоставление информации о пользователях в Dropbox получили 16 запросов из Канады, Германии, Ирландии и Израиля. Организация предполагает, что запросы были сделаны в рамках соглашений об оказании взаимной правовой помощи между США и другими государствами.

Наконец, в период с июля по декабрь 2023 года сама компания отправила в Национальный центр по проблемам пропавших без вести и подвергающихся эксплуатации детей 33 963 отчёта, а также ограничила доступ к 31 474 аккаунтам и заблокировала 273 565 материалов, содержащих признаки сексуализированной эксплуатации детей. В отчёте отмечается, что, если пользователь считает, что в Dropbox допустили ошибку, он может обратиться в службу поддержки и попросить пересмотреть это решение. За последний отчётный период организация получила 2256 таких обращений и восстановила доступ к аккаунтам в 2,6% случаев.