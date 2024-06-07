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7 June 2024

DuckDuckGo запускает инструмент для анонимного общения с популярными чат-ботами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Разработчики считают, что люди должны иметь возможность использовать цифровые инструменты, не жертвуя при этом своей приватностью.
Источник: DuckDuckGo

Поисковая система DuckDuckGo запустила новую функцию под названием DuckDuckGo AI Chat. Как утверждают разработчики, это бесплатный сервис, позволяющий общаться с несколькими популярными чат-ботами на базе искусственного интеллекта, сохраняя при этом полную анонимность. Сервис скрывает IP-адрес пользователя, направляя запросы через свои серверы.

DuckDuckGo AI Chat предоставляет пользователям доступ к следующим моделям: GPT-3.5 Turbo от OpenAI, Claude 3 Haiku от Anthropic, а также Meta Llama 3 и Mixtral 8x7B. Пользователи могут выбрать предпочитаемую модель и начать диалог. В компании обещают расширить список доступных чат-ботов в будущем.

«Наша миссия — показать миру, что защитить вашу конфиденциальность в Интернете может быть легко. Мы считаем, что люди должны иметь возможность использовать Интернет и другие цифровые инструменты, не чувствуя при этом необходимости жертвовать своей конфиденциальностью», — говорится на сайте проекта.

Сейчас DuckDuckGo AI Chat находится на стадии бета-тестирования.Сервис остается бесплатным в рамках дневных лимитов, для более интенсивного использования возможен платный план. В будущем планируется добавить новые функции, такие как настраиваемые системные подсказки.

 

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