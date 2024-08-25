Интернет-общественность обеспокоена арестом Павла Дурова и требует его освобождения

Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был арестован во Франции при посадке его частного самолёта в аэропорту Ле-Бурже, сообщает телеканал TF1-LCI. Находившийся в розыске по обвинениям в «пособничестве терроризму, наркоторговле и распространению педофильских материалов», он был задержан по французскому ордеру, действующему только на территории страны. Правоохранительные органы обвиняют Telegram в отсутствии модерации контента и отказе сотрудничать с властями, что привело к «свободной активности преступных групп на платформе».

🔴 Le PDG franco-russe de la messagerie Telegram, Pavel Durov, arrêté en France à la descente de son avion



➡️ https://t.co/Tm3IIf9Cms pic.twitter.com/2ZB0nHtS7Z — Le Parisien (@le_Parisien) August 24, 2024

Французская пресса называет Дурова франко-российским бизнесменом (у него есть гражданство этой страны), а также сообщает, что уже сегодня ему могут быть предъявлены обвинения.

«Сегодня вечером он совершил ошибку. Мы не знаем, почему… Была ли эта посадка во Франции случайной ошибкой, или это короткая посадка на пути куда-то еще, Но в в любом случае, он у нас под стражей!» — приводит журналист Сергей Пархоменко слова источника TF1-LCI, близкого к следствию.

Российское посольство во Франции «сразу же» после задержания Дурова в парижском аэропорту «предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации». В комментариях российским СМИ дипломаты заверили, что начали работу над делом несмотря на то, что в посольство РФ не поступало обращения со стороны представителей создателя Telegram. Об обращении к главе МИД РФ с призывом добиться освобождения Дурова заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков:

«Его арест может иметь под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. Этого допустить нельзя».

Однако в российском министерстве заявили, что обращение Даванкова не было стимулом для работы дипломатов.

Как российская, так и мировая общественность немедленно отреагировала на арест, в большей части называя обвинения абсурдными и выражая Дурову свою поддержку.

«Очень плохие новости — Павел Дуров арестован в Париже», — написал в своём канале IT-эксперт, создатель Red Shield VPN Владислав Здольников:

«Независимо от официальной причины, реальная может быть только одна: защита интересов общества и свободы слова. В современном мире, захваченном левыми, это идет вразрез их желанию заткнуть всем несогласным рты. Павел — один из немногих людей, защищающих практически абсолютную свободу слова и раскрепощающих общество.



Это очень плохое событие, которое показывает, что мир и гражданское общество в большой беде. Пусть Павел выберется из этого с минимальными потерями и сохранит Телеграм. Свободу Павлу Дурову!»

«Его обвиняют в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству (а почему не ко всем преступлениям, которые совершаются с помощью мессенджера?), — рассуждает известный российский адвокат Калой Ахильгов. — Причастность, по мнению властей Франции, заключается в том, что владелец мессенджера недостаточно его модерировал и не сотрудничал с правительством Франции. Власти Франции считают, что Telegram пользуются криминальные структуры и террористы. То есть, если человек создал мессенджер, которым пользуются сотни миллионов человек, а какой-то мизерный процент из них – преступники, то основатель мессенджера несет ответственность за преступления, которые совершают преступники, пользуясь мессенджером? Давайте всех производителей ножей… Логика такова, как я понимаю. Мне кажется, так откровенно в своей беспомощности правоохранителям расписываться должно быть стыдно».



«А теперь давайте поговорим про пределы сотрудничества, — продолжает юрист. — Представим, что Дуров начал сотрудничать с правительством Франции. Да, мессенджер сдал каких-нибудь торговцев наркотиками или оружием по требованию правоохранительных органов Франции. Через пару месяцев власти требуют сдать еще кого-нибудь, кто подозревается, например, в терроризме. Затем еще кого-то. Так и до мышей можно добраться. Очевидно же, что это не закончится никогда. А если каждое государство будет арестовывать Дурова за отказ сотрудничать с правоохранителями, то где же эта свобода слова и тайна переписки?!»

Подытоживая, Ахильгов отмечает:

«В своей книге «Из Третьего мира в Первый» Ли Куан Ю писал, что эти желания очень опасны и эти пределы, если ты их отодвигаешь, они не заканчиваются никогда. Не претендую на цитату, но мысль была такой: сначала ты арестовываешь коммунистов, которые совершали преступление. Затем ты арестовываешь тех, кто им пособничал. Затем ты преследуешь тех, кого твоя разведка называет пособниками. Далее переходишь к родственникам и т.п.



Поэтому, если мессенджер отказывается предоставлять данные, а сам ты не можешь иначе бороться с преступностью, то, возможно, вопросы нужно задавать себе».

«В России две ключевые платформы для неподцензурной информации — YouTube и Telegram, — рассуждает российский журналист-эмигрант Дмитрий Колезев. — Одну сломал Кремль, вторую поставили под угрозу французские власти. Надеюсь, что у Дурова был какой-то план на такой случай. И что его брат, например, может управлять компанией».

Также, по его мнению, стоит дождаться официальных обвинений и суда:

«...ещё не факт, что всё будет так драматично. Во Франции, вы удивитесь, суд независимый.



Но за Telegram тревожно, конечно».

Ахильгов также надеется на суд, где представители создателя Telegram смогут построить грамотную защиту.

«Какая-то стрёмная история с арестом Павла Дурова», — краток в своём комментарии российский политик и экс-политзек Илья Яшин.

«„Дело Дурова“ на самом деле интересно не тем, что французские «органы» решили арестовать именно Павла Дурова «за телеграм», а тем, что именно ему инкриминируют, — обращает внимание известный IT-эксперт Илья Вайцман. — Де-факто, причиной ареста стало применение взломостойкого шифрования, которое мешает полиции читать переписку пользователей. Понятное дело: шифрование вообще и оконечное в частности страшно бесит все «органы власти» по всему миру. Вон, Великобритания аж целый «закон» приняла о запрете оконечного шифрования, из-за чего Whatsapp и Signal могут уйти оттуда в принципе. В той же Великобритании действует Regulation of Investigatory Powers Act, по которому вы, под угрозой тюремного заключения, обязаны сдать все пароли (например, от шифрования данных на диске) по требованию полиции (еще в Австралии такой закон есть и еще в нескольких «свободных» странах). Французы, собственно, ничем не лучше — в ЕС вообще и во Франции в частности, «законов» о праве государства нарушать тайну переписки просто потому, что «так надо» тоже, выше крыши».



Эксперт также задаётся вопросом:

«В чём именно преступление самого Дурова? В том, что у него есть физлицо, ему можно предъявить персональные обвинения. Разумеется, telegram у преступников не более популярен, чем signal, а уж настоящие преступники и вовсе пользуются такими мессенджерами, в которых уровень защиты и анонимности на две головы выше, чем у «телеги». Но там некого арестовывать. Советы директоров, акционеры, программисты, которые просто выложили код децентрализованного мессенджера — им даже при большом желании нечего предъявить и некого посадить. А напугать всех надо.



Ровно по той же причине европейские регуляторы с таким остервенением накинулись на telegram вообще — он удобная мишень для фокусировки общественной ненависти против «миллиардеров-преступников, наживающихся на нашей крови и страданиях детей». Узнаете лексику? Я специально немного опустил планку, чтобы показать скрывающееся за пафосной [censored] типа: «это для вашей же безопасности!» и «для защиты детей!». Это фуфло для [низкоинтеллектуальных] хомячков. Нигде и никогда увеличение прав и полномочий спецслужб и роли государства не приводило ни к безопасности, ни даже к сытости. Правило «вертухай может построить только концлагерь» универсально, и относится ко всем «органам госбезопасности» в любой стране мира и в любые времена. Французские «патриоты и государственники» ничем не лучше прочих, им тоже невыносима сама возможность зашифрованной связи, которую они не могут перлюстрировать, чтобы знать всё и обо всех».

«Сюжет [задержания] показали на центральном французском канале, — отмечает киберадвокат, сооснователь „Роскомсвободы“ Саркис Дарбинян. — Однако официального заявления от французской жандармерии и прокуратуры все еще нет. Конечно, будут теперь договариваться. И Дурову есть что предложить. Думаю, французские власти и НАТО может интересовать переписка и метаданные подсанкционных лиц, которые далеко не всегда используют сикрет чаты. Конечно, задержание имеет последствия для многих. TON уже рухнул на 15%, дальше хуже может быть. С интересом наблюдаем, Павлу желаем скорейшей свободы!»

Новость об аресте Дурова вызвала широкий резонанс не только в Рунете, но и во всём мире.

Илон Маск жёстко раскритиковал подход к свободе слова во Франции, призвав освободить главу Telegram, и поддержал хештег #FreePavel:

Параллельно этому, был запущен хештег #FreeDurov.

Свою поддержку Дурову высказал журналист Такер Карлсон, которому не так давно создатель Telegram давал интервью. Он написал:

«Это не Путин арестовал его за то, что он дал общественности свободу слова. Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, заперла его».

Популярная российская телеведущая и блогерка Анастасия Ивлеева также присоединилась к кампании по поддержке Павла Дурова, разместив в своём Telegram соответствующий хештег.

«Судя по всему, интервью Такеру Карлсону в апреле было не просто так. Уже тогда у Дурова возник конфликт с французами. Ну как с французами, скорее с американцами, но гражданство у него французское, поэтому претензии были озвучены через Францию», — считает российская политэмигрантка и общественница Евгения Балтатарова, проживающая сейчас как раз во Франции.



По её словам, Дурова за рубежом знают больше как «криптана», поэтому его арест вызвал волну негодования в среде криптоэнтузиастов, «даже Илон батюшка Маск». Здесь Балтатарова подчёркивает некоторое расхождение между декларируемыми Францией тезисами о привлечении активных участников криптоиндустрии в свою индустрии и тем, что произошло. Однако французские власти обвиняют его не в криптовалютных махинациях, а в деятельности Telegram, который функционирует как свободное пространство без цензуры и правил. «Такая анархическая коммунна, оазис хаоса посреди пустыни спокойствия. И, конечно, такое не может длиться вечно», — отмечает она.

Интересное мнение высказал один из основателей «Украинского киберальянса» Андрей Банарович aka Sean Townsend. Он напомнил ситуацию с «защищённым» мессенджером Anom, позиционировавшийся как «сервис для преступников, сделанный преступниками», однако позже выяснилось, что с самого начала он был создан и управлялся ФБР. Хакер отмечает, что:

«ФБР не получила особенных плюшек от этого прекрасного надувательства, потому что, по тамошним законам, сперва нужно найти доказательства преступной деятельности, получить ордер, а потом уже вскрывать переписку. Зато французы, выпотрошив пару серверов Енкрочат на своей территории, оторвались по полной. Многие легальные сервисы, такие как Wickr просто отключили бесплатные версии, потому что приватность и модерация взаимно исключающие вещи. Такие варианты, как Facebook Messenger и Whatsapp можно вычеркивать сразу. Любое детище [Цукерберга] стучит как дышит. А когда не стучит, тогда непрерывно затыкает рот.



Следующий интересный шаг, и мы как раз сейчас здесь, когда даже до самого тупого уличного пушера начинает доходить, что кнопочный бернер или экслклюзивная крипто[чушь] за полторашку, полностью его демаскирует. И теперь преступность просто пытается смешаться с толпой. И в этом как раз и заключается успех Телеграма — практически полное отсутствие модерации, геоблоки на контент, и антисоциальная структура сети, без поиска, явного графа связей и всего прочего».

«Проблема с телеграмом как раз в бесконтрольности, — продолжает Баранович. — Мы не знаем, у кого есть доступ к данным, мы не знаем, сколько среди сотрудников Телеграм агентов спецслужб и из каких именно стран. Никаких технических решений, которые бы гарантировали приватность в Телеграме, нет. До поры, до времени, «телега» защищалась стрёмными юрисдикциями (что доверия тоже не добавляет). С другой стороны, когда мейнстримные платформы полностью перейдут под контроль правоохранителей, и великих социальных экспериментаторов, специализирующихся на выведении «человеков нового типа», они потеряют всякий смысл. Кто-нибудь пользуется мобильной связью по её прямому назначению? То-то. Это как раз результат того, что прослушка (в случае пост-советских стран полностью бесконтрольная) была туда встроена изначально».



«Следующий неизбежный шаг — полностью зафированные, децентрализованные платформы», — подытоживает украинский хакер.

«Внимание всего мира во время Олимпиады было приковано к Франции. И Франции это понравилось, — рассуждает создатель «НАШЕствия» и «Нашего Радио», политэмигрант Михаил Козырев. — Сегодня в аэропорту Ле Бурже на спуске с трапа частного бизнес-джета был задержан Павел Дуров. Скоро ему предъявят обвинения, но уже понятно, что в ближайшие месяцы мы будем следить за общественной дискуссией, несёт ли создатель платформы ответственность за то, как она используется тёмными силами, и обязан ли он раскрывать государствам доступ к этим подозрительным сообществам. И если от него этого требуют, то где пролегает грань между защитой тайны переписки и долгом участвовать в предотвращении преступлений. Это важный разговор, просто надеюсь, что он будет вестись с Дуровым, находящимся не за решёткой, а на свободе. В любом случае Франция заявила: „Мы в эфире, не переключайтесь!“».

«Если французские следователи думают, что Павел Дуров отдаст им ключи от Телеграмма , то они сильно ошибаются. Это убьёт его бизнес. Не для этого он бежал из России, предварительно потроллив директора могущественной ФСБ Александра Бортникова…», — считает российская журналистка, экс-сотрудница Первого канала в эмиграции Марина Овсянникова.

Комментарии российских официальных политиков можно назвать скорее обеспокоенными, а, к примеру, работающие в «зоне СВО» военкоры откровенно недовольны арестом Дурова (многие называют Telegram основным каналом армейской связи).



Telegram несет большую угрозу для «глобалистского правительства», поэтому было принято решение о задержании основателя мессенджера Павла Дурова. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. В то же время, его коллега по комитету Олег Матвейчев считает, что Дуров заслужил свой арест и вряд ли будет выдан другим государствам.



«Дуров должен стать примером всем нашим олигархам, что никто из них не может чувствовать себя в безопасности. Вот человек родился и жил в красивейшем городе планеты — Питере. Чего тебе еще надо? Зачем тебе французское гражданство — гражданство страны-помойки, захваченной арабами, которая скоро вообще перестанет существовать? Ведь уже в Америке несколько лет назад показали, что никаких свобод на Западе нет, он не понял — ну, вот теперь получил, что заслужил. Он гражданин Франции, поэтому некая выдача другому государству под большим вопросом. Сейчас его разденут и ограбят», — сказал он.



Первый зампред комитета Антон Ткачев в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что Дурова могли арестовать по политическим мотивам.



«Задержание Павла Дурова может нести под собой политические основания. Сеть Telegram, которая с каждым днем наращивает популярность, лакомый кусок для наших врагов. В их руках это инструмент доступа к личной информации пользователей. Замруководителя фракции «Новые Люди» уже отправил запрос на имя Сергея Лаврова с просьбой вмешаться в ситуацию и постараться дипломатическими методами призвать к освобождению и перемещению в РФ или ОАЭ», — подчеркнул он.

«Пространство свободы слова продолжает сужаться», — в свою очередь, считает проект VPN Generator:

«...да, любая свобода всегда была обоюдоострым мечом. Но уж мы, люди говорящие на русском языке, прекрасно знаем, что происходит, когда свободы лишают.



Свободу Павлу Дурову!



В конце концов, благодаря его детищу мы с вами на связи все это время».

Telegram-канал Tech Talk напомнил, что ещё в 90-х годах «криптопанки» предсказывали — примерно таким образом и будет атаковаты приватност и анонимность:

«Как и многие другие «хакерские» штучки — как инструмент для «Четырёх всадников»: наркоторговцев, отмывателей денег, террористов и педофилов».

«Франция, конечно, знатный борец со свободой слова в Европе, но не окажется ли Дуров в итоге в США за TON, после решения SEC, что конкретно Дурову нельзя делать крипту в своем мессенджере? В любом случае требуем скорейшего освобождения!» — пишет Tech Talk.

«Роскомсвобода» считает недопустимым преследование Павла Дурова за то, что созданный им Telegram стал площадкой для высказываний и коммуникаций всех людей, независимо от их политических пристрастий. Мы надеемся, что давление общественности, а также сотен миллионов пользователей этой платформы окажет влияние на власти Франции, принявших чисто политическое решение об аресте Дурова, и вскоре он окажется на свободе. Когда российские власти ограничили практические все средства для свободного высказывания мнений, а также продвижения важного контента, Telegram остаётся одним их тех средств, которые ещё позволяют россиянам быть в курсе главных событий страны и мира без влияния цензуры и пропаганды. Поэтому административно-политическое воздействие на мессенеджер со стороны одной из стран, которые считаются образцом демократии, выглядит сомнительно, и играет скорее на руку российской цензуре, чем борется за законность.



Также власти Франции предлагают меры, которые попросту дискредитируют шифрование, а значит поставят под удар конфиденциальность пользователей, на что мессенджер, разумеется, пойти не может. Это повлечёт крайне негативные последствия для пользовательских коммуникаций. Нападки на шифрование могут привести к серьезным последствиям, таким как утрата конфиденциальности личных и корпоративных данных, ослабление цифровой безопасности, а также рост уязвимости к кибератакам и злоупотреблениям со стороны злоумышленников и правительств. Ослабление шифрования может подорвать доверие пользователей к цифровым платформам и усложнить защиту от вторжений, что в итоге угрожает основам свободы слова и права на частную жизнь в интернете.



Призываем освободить Павла Дурова и прекратить давление на Telegram, по сути повторяющее те же методы, что применяют власти РФ.