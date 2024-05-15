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15 May 2024

Центр биометрических технологий отрицает использование ЕБС для наложения штрафов

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По словам пресс-службы оператора Единой биометрической системы, это запрещено законом, как и «упрощение» привлечения граждан к административной ответственности и выявления нарушителей.
Фото: Playground AI

Единая биометрическая система (ЕБС) не может использоваться для автоматического наложения штрафов на граждан. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором системы:

«По закону Единая биометрическая система не может использоваться для „упрощения“ привлечения граждан к административной ответственности, выявления нарушителей или автоматического наложения штрафов».

Эту же информацию подтвердили в Минцифры:

«Система разработана для повышения доступности сервисов. Добровольность их использования также закреплена законом №572(-ФЗ) о биометрии».

В ЦБТ напомнили, что данные, хранящиеся в системе, не используются в сервисах видеоаналитики или системах «Безопасного города», а также система не работает в автоматическом режиме, не распознает и не идентифицирует пользователя, пока гражданин самостоятельно не обратится в систему с запросом на предоставление сервиса.

Регистрация данных в Единой биометрической системе происходит исключительно добровольно, а для обработки данных в системе требуется согласие гражданина, подчеркнули в ЦБТ. «Принуждение к сдаче биометрических персональных данных запрещено законом, равно как и дискриминация тех, кто решил не регистрировать биометрию», — добавили в пресс-службе.

Ранее ряд СМИ сообщил, что власти обсуждают введение автоматических штрафов за переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах, как за нарушение ПДД, и проработать вопрос использования камер с искусственным интеллектом комиссия Госсовета РФ якобы поручила Минцифры.

Минцифры 152-ФЗ распознавание лиц биометрические данные персональные данные ГИС штрафы ЕБС биометрия 572-ФЗ

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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