В России создадут единый центр безопасности в области ИИ

В России в 2024 г. может появиться единый центр исследования безопасности в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Об инициативе «Ведомостям» рассказала управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова на форуме информационных технологий.

«Необходимо по принципу CERT (computer emergency response team – общепринятое название команд реагирования на инциденты информационной безопасности), т. е. обмена данными между участниками разных рынков и разработчиками ПО, создать единый центр исследования безопасности в области ИИ. В части классической кибербезопасности проводится регулярная проверка алгоритмов безопасной разработки ПО. То же самое может касаться и алгоритмов использования ИИ для разработки, проверки и мониторинга», – пояснила Кулашова.

Сейчас в России есть несколько CERT, например, ICS-CERT «Лаборатории Касперского», ГосСОПКА и GOV-CERT ФСБ, специализирующийся на финансовой сфере центр ЦБ FinCERT. Тема создания CERT для ИИ обсуждается в рамках готовящегося национального проекта «Экономика данных», который должен прийти на смену нацпроекту «Цифровая экономика».

Минцифры уже ведёт работу по созданию CERT по ИИ с заинтересованными участниками, подтвердил замминистра Александр Шойтов. «С учетом того что вопросы безопасности ИИ в отдельных компаниях и госструктурах развиваются, создание единого центра исследований информационной безопасности (ИБ) искусственного интеллекта как единой точки исследований необходимо», – сказал он.

Отмечается, что объединение может бороться с дипфейками и «отравлением» данных.