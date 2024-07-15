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15 July 2024

Владельцев электросамокатов обяжут устанавливать госномер и радиомаяк

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Такие поправки внесены в законопроект о регулировании средств индивидуальной мобильности (СИМ) ко второму чтению в Госдуме.
Фото: Nicolas Armer / dpa / Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Артем Шейкин, рассказал, что за электросамокатами планируют установить двойной контроль.

Такие поправки готовятся ко второму чтению законопроекта о дополнительной ответственности для пользователей СИМ. На прошлой неделе он прошел первое чтение в Госдуме.

По словам Шейкина, электросамокаты будут отслеживать как при помощи индивидуальных регистрационных номеров, как у автомобилей, так и при помощи специальных радиометок:

«В рамках пункта 4 дорожной карты Минтранса по регулированию использования средств индивидуальной мобильности будет предусмотрено создание реестра СИМ с выдачей учетного номера, учетного знака и учетной метки, будет решен вопрос фиксации правонарушений в автоматическом режиме и идентификации нарушителей. Постановка СИМ на учет будет сопровождаться присвоением СИМ учетного номера, вместе с которым будет выдаваться метка радиочастотной идентификации. Кроме того, в настоящее время есть ГОСТ на электросамокаты».

В рамках нового закона Минтранс создаст реестр СИМ, в котором каждому самокату будет присвоен уникальный номер и метка. Таким образом, будет решен вопрос автоматической фиксации правонарушений и поиска владельцев СИМ.

Эти меры будут распространятся на все электросамокаты, в том числе и на частные. После покупки владелец электросамоката должен будет поставить его на учет, получить номер и радиочастотный маячок.

Как именно будет работать система, сколько будет стоить поставить самокат на учет (если за это придется платить) и какой штраф грозит нарушителям, пока что неизвестно.

госрегулирование электросамокаты СИМ радиомаяки

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