Европол требует доступ к зашифрованным сообщениям в мессенджерах

Европейское полицейское агентство выступило с призывом обязать технологические компании предоставлять правоохранительным органам доступ к зашифрованной переписке пользователей.



Глава Европола Катрин де Боль заявила, что мессенджеры должны взять на себя ответственность перед обществом и помогать бороться с преступностью, предоставляя данные пользователей. По её словам, «анонимность не является фундаментальным правом человека», и полиция должна получать доступ к зашифрованным сообщениям, если есть соответствующий ордер.



Де Боль сравнила эту ситуацию с работой полиции оффлайн - если есть ордер на обыск, дверь должна быть открыта, даже если внутри находится преступник:

«В цифровой среде должен действовать тот же принцип».

Эксперты и правозащитники подвергли эту позицию жёсткой критике. Они утверждают, что предоставление бэкдоров для расшифровки сообщений создаст серьёзные риски как для пользователей, так и для самих технологических платформ. Также подобные меры подрывают права человека и создают новые возможности для злоупотреблений.



Кроме того, де Боль намерена обсудить инициативу на встрече с главами технологических компаний в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Представители отрасли неоднократно подчёркивали, что внедрение подобной практики приведёт к значительному снижению уровня безопасности в интернете. Правозащитники указывают на то, что подобные требования фактически уничтожат анонимность в интернете, которая является важным компонентом свободы выражения мнений. Они также опасаются, что создание инструментов для взлома зашифрованных сообщений сделает их уязвимыми для злоумышленников и правительств с авторитарным уклоном.