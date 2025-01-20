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20 January 2025

Европол требует доступ к зашифрованным сообщениям в мессенджерах

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По мнению ведомства, анонимность не является фундаментальным правом человека, а на компаниях лежит «ответственность перед обществом» в борьбе с преступностью.
Фото: Canva

Европейское полицейское агентство выступило с призывом обязать технологические компании предоставлять правоохранительным органам доступ к зашифрованной переписке пользователей.

Глава Европола Катрин де Боль заявила, что мессенджеры должны взять на себя ответственность перед обществом и помогать бороться с преступностью, предоставляя данные пользователей. По её словам, «анонимность не является фундаментальным правом человека», и полиция должна получать доступ к зашифрованным сообщениям, если есть соответствующий ордер.

Де Боль сравнила эту ситуацию с работой полиции оффлайн - если есть ордер на обыск, дверь должна быть открыта, даже если внутри находится преступник:

«В цифровой среде должен действовать тот же принцип».

Эксперты и правозащитники подвергли эту позицию жёсткой критике. Они утверждают, что предоставление бэкдоров для расшифровки сообщений создаст серьёзные риски как для пользователей, так и для самих технологических платформ. Также подобные меры подрывают права человека и создают новые возможности для злоупотреблений.

Кроме того, де Боль намерена обсудить инициативу на встрече с главами технологических компаний в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Представители отрасли неоднократно подчёркивали, что внедрение подобной практики приведёт к значительному снижению уровня безопасности в интернете. Правозащитники указывают на то, что подобные требования фактически уничтожат анонимность в интернете, которая является важным компонентом свободы выражения мнений. Они также опасаются, что создание инструментов для взлома зашифрованных сообщений сделает их уязвимыми для злоумышленников и правительств с авторитарным уклоном.

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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