ЕСПЧ коммуницировал жалобу украинских пользователей «Одноклассников» и VK

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал группу жалоб пользователей на блокировку «Одноклассников» и «Вконтакте» в Украине, сообщает правозащитный проект «Сетевые Свободы».



В мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по санкциям в отношении российских компаний. Под ограничительные меры тогда попали более 80 связанных с Россией IT-предприятий, среди прочих были заблокированы сервисы «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассники» и почта Мэйл.Ру.

Четверо жителей Украины жалуются на нарушение их прав на уважение частной и семейной жизни, свободное выражение мнения, а также на эффективные средства правовой защиты (статьи 8, 10, а также 6 и 13 Конвенции).

Как следует из карточки дела на сайте ЕСПЧ, трое заявителей обжаловали указ президента в Высшем административном суде, где утверждали, что являются активными пользователями различных российских веб-сайтов, в том числе, почтового сервиса Мэйл.ру и социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где они общались с друзьями и родственниками, читали новости, делились и получали информацию. Из-за вышеупомянутых санкций против этих сервисов заявители якобы больше не могли продолжать получать доступ к российским веб-сайтам, о которых идет речь.



Жалобы заявителей были отклонены судами по существу, со ссылкой на то, что оспариваемый указ был направлен на конкретных юридических лиц и влек правовые последствия только для них; никаких прав и обязанностей для заявителей он не создавал, поэтому они не могли его оспорить.