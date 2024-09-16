ЕСПЧ коммуницировал жалобу украинских пользователей «Одноклассников» и VK

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал группу жалоб пользователей на блокировку «Одноклассников» и «Вконтакте» в Украине, сообщает правозащитный проект «Сетевые Свободы».
В мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по санкциям в отношении российских компаний. Под ограничительные меры тогда попали более 80 связанных с Россией IT-предприятий, среди прочих были заблокированы сервисы «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассники» и почта Мэйл.Ру.
Четверо жителей Украины жалуются на нарушение их прав на уважение частной и семейной жизни, свободное выражение мнения, а также на эффективные средства правовой защиты (статьи 8, 10, а также 6 и 13 Конвенции).
Как следует из карточки дела на сайте ЕСПЧ, трое заявителей обжаловали указ президента в Высшем административном суде, где утверждали, что являются активными пользователями различных российских веб-сайтов, в том числе, почтового сервиса Мэйл.ру и социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где они общались с друзьями и родственниками, читали новости, делились и получали информацию. Из-за вышеупомянутых санкций против этих сервисов заявители якобы больше не могли продолжать получать доступ к российским веб-сайтам, о которых идет речь.
Жалобы заявителей были отклонены судами по существу, со ссылкой на то, что оспариваемый указ был направлен на конкретных юридических лиц и влек правовые последствия только для них; никаких прав и обязанностей для заявителей он не создавал, поэтому они не могли его оспорить.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.