ЕСПЧ признал наказания за оскорбление властей нарушением свободы слова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по 16 делам, касающимся административных наказаний за резкие высказывания в адрес государственных структур и символов РФ в интернете. Суд установил, что такие меры нарушают право на свободу выражения мнения.



Как сообщает правозащитный проект «Сетевые Свободы», в центре рассмотрения оказалась часть 3 статьи 20.1 КоАП, известная как «закон о неуважении к власти» или закон о «недопустимой критике государства». С момента её принятия в 2018 году по этой статье было возбуждено более сотни дел — преимущественно за публикации в социальных сетях. Поводом для преследования становились резкие высказывания в адрес государственных символов, Конституции или органов власти в интернете.



Хотя позднее суды в России сузили круг защищаемых объектов, исключив, например, политические партии и отдельных чиновников, дела за жёсткие интернет-посты в адрес президента оставались самыми массовыми. По ним возбуждались и продолжают возбуждаться дела чаще всего.



ЕСПЧ признал, что даже грубые и провокационные формулировки могут быть частью политической критики или сатиры — форм выражения, защищённых Европейской конвенцией по правам человека.



Суд подчеркнул, что применение санкций к авторам таких высказываний способно «охлаждать» общественную дискуссию и сдерживать граждан от участия в обсуждении вопросов, представляющих значительный интерес для общества.



Особенно важно, что, по мнению ЕСПЧ, от политиков и должностных лиц ожидается более высокий уровень терпимости к критике, чем от обычных граждан. Грубое высказывание, если оно не затрагивает частную жизнь или честь, не может служить основанием для наказания.



По итогам рассмотрения дел заявителям назначены компенсации в размере от 10 до 13 тысяч евро. С 2022 года Россия официально отказывается исполнять решения ЕСПЧ, однако они по-прежнему фиксируют важные правовые оценки нарушений.



«Сетевые Свободы» подчёркивают, что постановление может стать важным аргументом в международной правозащитной практике и напоминанием о границах допустимого вмешательства государства в свободу слова.

«Роскомсвобода» также считает, что несмотря на отказ России исполнять решения Страсбурга, они всё равно являются очень важными, поскольку это фиксация происходящих нарушений, и у властей в будущем просто не будет аргументов, что россиян всё устраивало и никто ни на что не жаловался.



К тому же есть вероятность, что придёт время, когда все эти решения будут исполнены государством (прецедент возвращения страны в СЕ существует). Поэтому важно сохранить данные для истории в целях будущего пересмотра определённых правовых норм и практик.



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