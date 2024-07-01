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1 July 2024

Meta обвиняют в нарушении законодательства ЕС из-за модели «плати или соглашайся»

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По мнению европейских регуляторов, такая модель создаёт для пользователей ложную альтернативу, при которой финансовый барьер заставляет их соглашаться на отслеживание личных данных для рекламных целей.
Фото: pubaffairsbruxelles.eu

Европейский союз готовит обвинения против владельца Facebook и Instagram — компании Meta (признана в России «экстремистской организацией» и запрещена), за нарушение цифровых правил блока, сообщает Financial Times. По данным издания, в предварительных выводах, которые будут опубликованы в скором времени, регуляторы сформулируют претензии к модели «плати или соглашайся», внедрённой Meta в свои сервисы.

Meta запустила услугу подписки без рекламы в ноябре прошлого года, предлагая пользователям выбор: согласиться на отслеживание данных и получить бесплатный сервис, финансируемый рекламой, или платить, чтобы сохранить приватность.

По информации FT, регуляторы собираются заявить, что такой выбор может создать ложное впечатление, где финансовые барьеры заставляют пользователей соглашаться на отслеживание их личных данных для рекламных целей.

Всё это происходит на фоне того, как антимонопольные органы ЕС обвинили Apple в нарушении технических правил блока, и это решение может привести к крупному штрафу для производителя iPhone, которому также предстоит новое расследование по поводу новых сборов, взимаемых с разработчиков приложений. Обвинение, выдвинутое против Apple, является первым обвинением, выдвинутым Комиссией в соответствии с ее знаменательным Законом о цифровых рынках (DMA), который направлен на то, чтобы ограничить власть «крупных технологических» компаний и обеспечить равные условия для более мелких конкурентов.

соцсети Facebook Instagram персональные данные Евросоюз Meta DMA плати или соглашайся

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