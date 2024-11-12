Еврокомиссия потребовала от Apple прекратить геоблокировку в своих медиа-сервисах

ЕС потребовал от Apple прекратить практику геоблокировок — ограничение контента в зависимости от географического положения пользователя. Нарушения, затрагивающие права потребителей, были обнаружены на таких сервисах, как App Store, Apple Arcade, Music, iTunes Store, Books и Podcasts.



По данным Еврокомиссии, некоторые ограничения, установленные Apple, не соответствуют регламенту ЕС о запрете необоснованной геоблокировки. В частности, пользователи из разных стран ЕС сталкиваются с такими проблемами, как невозможность смены интерфейса приложения на соответствующий другому региону, обязательное использование только тех платёжных карт, которые выпущены в стране регистрации аккаунта, а также отсутствие доступа к версиям приложений, доступных в других странах. Эти ограничения значительно уменьшают возможность европейских пользователей свободно пользоваться контентом в зависимости от страны пребывания, что противоречит правилам Евросоюза.



Национальные органы по защите прав потребителей Бельгии, Германии и Ирландии, в сотрудничестве с Еврокомиссией, требуют от Apple привести свои сервисы в соответствие с нормами. В случае отказа компания может столкнуться с мерами правоприменения. На сегодняшний день у Apple есть месяц для ответа на выявленные нарушения и предложения по их устранению. В противном случае регуляторы могут применить принудительные меры, чтобы обеспечить соблюдение правил.



Среди ключевых правовых норм, на которые опирается Еврокомиссия, — Регламент о геоблокировке, запрещающий необоснованную дискриминацию покупателей по национальности или месту жительства, а также Директива об услугах, требующая равных условий доступа к сервисам. Данное дело также пересекается с положениями Акта о цифровых рынках (DMA), который призван создать конкурентные и прозрачные условия для цифровых платформ в ЕС, а также с правилами Акта о цифровых услугах (DSA), регулирующими безопасность и подотчётность онлайн-сервисов.



На фоне других судебных разбирательств Apple в ЕС данное требование добавляет вызовов для компании, особенно в условиях усиленного контроля со стороны регуляторов и возможных новых штрафов.