Google не будет осуществлять фактчекинг поисковой выдачи

Google не будет добавлять проверку фактов в результаты поисковой выдачи и видеоролики на YouTube, а также использовать подобные методы при ранжировании или удалении контента, несмотря на требования нового закона Европейского союза. Об этом корпорация сообщила в письме для европейских чиновников, полученном Axios.
В письме Ренате Николай, заместителю гендиректора Европейской комиссии, президент Google Кент Уокер отметил, что такая система «не подходит и неэффективна» для услуг корпорации. По его словам, текущий подход Google, доказавший свою эффективность во время выборов 2024 года, будет сохранён.
Хотя новый Кодекс требует включения результатов проверки фактов в поисковую выдачу Google Search и видео на YouTube, Уокер подчеркнул, что компания сосредоточится на улучшении существующих методов модерации. В качестве альтернативы Google продолжит использовать такие инструменты, как водяные знаки Synth ID и раскрытие данных с помощью ИИ на YouTube, а также развивать новые функции, например, контекстные заметки для видео.
Принятый в 2022 году Кодекс включает добровольные обязательства для технологических компаний, однако Google ясно дала понять, что не возьмёт на себя обязательства по внедрению проверки фактов.
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