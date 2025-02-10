Европол призывает срочно перейти на квантовую криптографию

Европол предупреждает о необходимости срочного перехода на квантово-защищённую криптографию для финансового сектора. На прошедшем недавно Quantum Safe Financial Forum (QSFF) представители ведомства и ведущие специалисты обсудили риски, связанные с развитием квантовых технологий, и предложили ключевые меры по защите данных.



Квантовые компьютеры обладают потенциалом взлома широко используемых криптографических алгоритмов, что ставит под угрозу безопасность транзакций, аутентификации и цифровых контрактов. По оценкам экспертов, появление таких машин ожидается в течение ближайших 10-15 лет, однако риск атак «собери сейчас — расшифруй позже» (SNDL) требует немедленного принятия мер.



QSFF выдвинул пять ключевых рекомендаций для защиты финансовых данных. В первую очередь финансовые институты и регуляторы должны сделать приоритетным внедрение квантово-устойчивых алгоритмов. Важную роль играет координация между различными участниками рынка, а также выработка добровольной нормативной базы для взаимодействия между государством и частным сектором.



Эксперты подчёркивают необходимость упреждающего подхода к управлению криптографией, чтобы избежать критических уязвимостей в будущем. Они также рекомендуют запускать квантово-устойчивые алгоритмы параллельно с традиционными методами шифрования, что позволит обеспечить плавный переход.



Европол также указал на важность международного сотрудничества и обмена знаниями. Это необходимо для повышения устойчивости финансовых систем к квантовым угрозам на глобальном уровне. В настоящее время правительства Европы, США, Великобритании и Сингапура уже предпринимают шаги для подготовки к новой эре кибербезопасности.



Одним из главных рисков, по мнению Европола, является уязвимость хранимых данных. Злоумышленники могут перехватывать зашифрованную информацию уже сейчас, планируя расшифровать её в будущем с помощью квантовых технологий. Это ставит под угрозу долгосрочные финансовые стратегии и конфиденциальные договорённости компаний.



Согласно отчёту QSFF, 86% финансовых организаций чувствуют себя неготовыми к вызовам постквантовой кибербезопасности. В то же время 84% компаний прогнозируют необходимость перехода на квантовую криптографию в течение ближайших двух-пяти лет.



Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) уже утвердил три квантово-устойчивых алгоритма в качестве стандартов постквантовой криптографии. Великобритания ранее выразила обеспокоенность угрозой квантового взлома и в 2023 году опубликовала рекомендации для ускоренного перехода на безопасные алгоритмы.



Финансовый сектор остаётся одной из главных целей киберпреступников. Согласно исследованию Contrast Security, за последний год 64% банков подверглись атакам, причём в 54% случаев злоумышленники повредили или уничтожили данные. Этот фактор усиливает актуальность внедрения новых криптографических решений.



Эксперты подчеркивают, что добровольное сотрудничество между правительствами, финансовыми учреждениями и технологическими компаниями играет ключевую роль в подготовке к квантовой эпохе. Европол призывает начать работу уже сейчас, чтобы избежать серьёзных финансовых и репутационных потерь в будущем.