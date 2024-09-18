Разработаны требования к российским земным станциям спутниковой связи

Минцифры разработало проект приказа, устанавливающий требования к применению земных станций спутниковой связи и вещания с использованием космических аппаратов связи на низких орбитах. Документ выложен на общественное обсуждение.



Проект приказа включает требования к параметрам земных станций, их функционированию и взаимодействию с сетью общего пользования. Теперь средства связи, используемые в таких сетях, подлежат обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденных постановлением Правительства РФ в 2022 году.

Должны быть обеспечены:

возможность регистрации и обслуживания абонентских станций на территории Российской Федерации;

пропуск трафика, формируемого абонентскими станциями в сети связи общего пользования;

возможность принудительного перевода абонентских станций в режим циклической передачи информации об их текущем местоположении;

и другие требования.

Должна быть обеспечена безопасность персональных данных абонентов, а их защита — осуществляться с помощью криптографических средств посредством выполнения организационных и технических мер, соответствующих требованиям класса КС3, установленных приказом ФСБ России от 10 июля 2014 г..

Ещё одним из ключевых аспектов приказа является обязательная сертификация земных станций, которая будет осуществляться в соответствии с ранее утвержденными правилами проведения работ по подтверждению соответствия.



Эксплуатация земных станций также будет регулироваться рядом условий. В частности, станции должны обеспечивать связь с космическими аппаратами на низких орбитах в строго определенных диапазонах частот. Также должны быть организованы наземные линии связи для передачи данных между станцией и конечным пользователем.



Кроме того, земные станции должны поддерживать круглосуточный режим работы, обеспечивая бесперебойную связь в любых условиях. В случае возникновения угроз безопасности, система контроля и управления должна быстро реагировать на неполадки и восстанавливать нормальное функционирование станций.



Отдельные требования касаются антенных систем и соблюдения передающих частот.



Станции должны быть устойчивыми к внешним факторам, включая экстремальные климатические условия. Особенно это касается станций, размещенных на открытом воздухе. Оборудование должно сохранять свои параметры даже при воздействии сильных ветров, низких и высоких температур, а также при воздействии конденсата.



Использование электрических и оптических интерфейсов также подлежит регламентации.



Требования к земным станциям спутниковой связи вступят в силу с 1 марта 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2028 года. Ожидается, что они обеспечат стабильную работу спутниковых систем связи и повысят качество предоставляемых услуг связи в России.



Общественное обсуждение документа заканчивается 7 октября текущего года.





На днях глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что российский аналог Starlink планируется запустить в 2027 году. Тогда уже должен быть сформирован костяк группировки спутников, «которая обеспечит быстрый и дешевый интернет, возможность подключаться к нему на территории всей страны, в том числе на движущихся объектах - поездах, самолетах».



По его словам, это очень важное направление, и «мы идём полностью с развитием собственных технологий». Шадаев напомнил, что в РФ уже прошли два тестовых запуска для испытаний разработок:

«Всё проходит успешно, в соответствии с планами. Сверхсложная амбициозная задача технологическая. Но есть уверенность, что мы ее успешно решим».

«Наш ответ Starlink» обойдётся примерно в 445 миллиардов рублей. Такие данные приводит РБК со ссылкой на предварительную версию проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет», разработанную в рамках программы «Экономика данных».



Уточняется, что 445 миллиардов рублей, которые могут потребоваться на разработку спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного интернета по всей стране до 2030 года, — это лишь первая и пока предварительная оценка проекта. К указанному времени группировка «Бюро 1440» должна будет состоять из 292 спутников (всего планируется запустить 383 спутника, включая 91 аппарат на замену вышедшим из строя).



116 миллиардов рублей из 445 «Бюро 1440» должны выделить из бюджета (более 37 миллиардов — уже в 2025 году).