ФСБ приняла требования по защите информации в госсистемах

Подписан и опубликован приказ ФСБ «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений, с использованием шифровальных (криптографических) средств».
Разработка новых требований объясняется внесёнными законом от 8 августа 2024 г. № 216-ФЗ в закон о защите информации изменениями, которыми в том числе расширен перечень ИС, требования о защите информации с использованием средств криптографической защиты информации (СКЗИ) к которым утверждаются ФСБ России.
Теперь эти требования распространяются не только на государственные информационные системы (ГИС), но и на иные информационные системы государственных органов, государственных унитарных предприятий и государственных учреждений.
Для обеспечения защиты информации, содержащейся в ИС, должны использоваться СКЗИ, сертифицированные ФСБ России, говорится в документе.
Информация в госинформационных системах должна защищаться с помощью СКЗИ, если:
Приказ не распространяется на информационные системы Администрации президента РФ, Совета Безопасности, Федерального Собрания, правительства РФ, Конституционного Суда, Верховного Суда и ФСБ, а также на информационные системы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.