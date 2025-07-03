Утверждены правила удалённого доступа к архивным документам

Правительство России официально утвердило порядок работы государственной информационной системы (ГИС) удалённого использования архивных документов. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовых автов.
Эта система позволит гражданам, организациям и исследователям получать доступ к электронным копиям материалов из Архивного фонда РФ — без необходимости личного визита в архив.
Согласно ещё одному постановлению кабмина, пользователи смогут просматривать и прослушивать оцифрованные архивные документы через интернет после регистрации в системе. За саму регистрацию плата не взимается, однако за доступ к содержимому придётся платить: 90 рублей за час или 350 рублей за сутки.
Оператором системы выступает Росархив. Он будет обеспечивать работу платформы, защиту персональных данных, а также интеграцию с другими государственными сервисами. Оплата услуг осуществляется безналично через банк или платёжные системы, с обязательным подтверждением транзакции.
Власти ранее подчёркивали, что система была создана для повышения прозрачности и удобства работы с архивами, особенно для удалённых регионов и исследователей.
Часть положений вступит в силу с 1 января 2027 года, что должно дать время на техническую реализацию проекта.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.