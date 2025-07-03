Утверждены правила удалённого доступа к архивным документам

Правительство России официально утвердило порядок работы государственной информационной системы (ГИС) удалённого использования архивных документов. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовых автов.

Эта система позволит гражданам, организациям и исследователям получать доступ к электронным копиям материалов из Архивного фонда РФ — без необходимости личного визита в архив.



Согласно ещё одному постановлению кабмина, пользователи смогут просматривать и прослушивать оцифрованные архивные документы через интернет после регистрации в системе. За саму регистрацию плата не взимается, однако за доступ к содержимому придётся платить: 90 рублей за час или 350 рублей за сутки.



Оператором системы выступает Росархив. Он будет обеспечивать работу платформы, защиту персональных данных, а также интеграцию с другими государственными сервисами. Оплата услуг осуществляется безналично через банк или платёжные системы, с обязательным подтверждением транзакции.



Власти ранее подчёркивали, что система была создана для повышения прозрачности и удобства работы с архивами, особенно для удалённых регионов и исследователей.



Часть положений вступит в силу с 1 января 2027 года, что должно дать время на техническую реализацию проекта.