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3 July 2025

Утверждены правила удалённого доступа к архивным документам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Кабмин утвердил положение о новой государственной системе, доступ к которой будет осуществляться на возмездной основе.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

Правительство России официально утвердило порядок работы государственной информационной системы (ГИС) удалённого использования архивных документов. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовых автов.

Эта система позволит гражданам, организациям и исследователям получать доступ к электронным копиям материалов из Архивного фонда РФ — без необходимости личного визита в архив.

Согласно ещё одному постановлению кабмина, пользователи смогут просматривать и прослушивать оцифрованные архивные документы через интернет после регистрации в системе. За саму регистрацию плата не взимается, однако за доступ к содержимому придётся платить: 90 рублей за час или 350 рублей за сутки.

Оператором системы выступает Росархив. Он будет обеспечивать работу платформы, защиту персональных данных, а также интеграцию с другими государственными сервисами. Оплата услуг осуществляется безналично через банк или платёжные системы, с обязательным подтверждением транзакции.

Власти ранее подчёркивали, что система была создана для повышения прозрачности и удобства работы с архивами, особенно для удалённых регионов и исследователей.

Часть положений вступит в силу с 1 января 2027 года, что должно дать время на техническую реализацию проекта.

ГИС 469-ФЗ Росархив удаленный доступ

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