ЕСПЧ вынес постановление по второй коллективной жалобе о блокировке Telegram в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление по жалобам политика Алексея Навального, журналиста Александра Плющева и 24 других заявителей о блокировке Telergam, сообщает правозащитный проект «Сетевые Свободы».



Сегодня суд опубликовал постановление по делу «Воробьев и другие против России», в котором признал нарушение статьи 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни) в связи с попытками российских властей ограничить работу мессенджера Telegram в 2018 — 2020 годах на основани «Пакета Яровой».



Ссылаясь на ранее вынесенное постановление по делу «Подчасов против России», cуд вновь указал, что оспариваемое законодательство, предусматривающее хранение всех переписок пользователей, а также прямой доступ служб безопасности к хранящимся данным без адекватных гарантий от злоупотреблений и требование расшифровывать зашифрованные сообщения, применяемое к сквозным зашифрованным сообщениям, не может считаться необходимым в демократическом обществе. Поскольку «Пакет Яровой» позволяет государственным органам иметь доступ на общей основе и без достаточных гарантий к содержанию электронных сообщений, оно нарушает саму суть права на уважение частной жизни в соответствии со статьей 8 Конвенции.



Также ЕСПЧ подчеркнул, что ему не удалось найти ни одного факта или аргумента, способных убедить его прийти к иному выводу относительно приемлемости и существа этих жалоб.



В марте 2022 года Россия покинула Совет Европы, а в сентябре того же года перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Таким образом, она вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Соответственно, выполнять решения, вынесенные судом в Страсбурге РФ больше не будет.



Тем не менее, сегодняшнее и февральское решение по делу о блокировке Telegram имеет важное значение. Как прокомментировал один из юристов «Сетевых Свобод»:

«Это решение закрепляет чрезвычайно актуальный стандарт — защиту права пользователей и сервисов на всём пространстве Совета Европы от попыток властей ограничить использование шифрованной переписки».

Киберадвокат и сооснователь «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян солидарен с коллегой:

«После решения по жалобе Подчасова в начале этого года мы и не ожидали другого результата. Очевидно, при одинаковых обстоятельствах суд не мог прийти к иным выводам по вопросу нарушения прав пользователей, а также авторов контента (Алексея Навального RIP и Саши Плющева).



И сейчас, кажется, все эти решения появились в руку Дурову. Парижский суд, который будет заниматься рассмотрением дела основателя Telegram, не сможет игнорировать решения суда в Страсбурге».

Напомним, среди претензий, которые выдвинули Павлу Дурову французские власти, невозможность проникнуть в содержимое сообщений, поскольку в Telegram используется шифрование. Если его убрать, это станет ударом по тайне переписки и конфиденциальности пользователей. Поэтому решение ЕСПЧ в данном вопросе может положительно повлиять на развитие дальнейших событий.

Более подробно о первом решении ЕСПЧ по делу о блокировке Telegram в России можно прочитать в наших карточках.