Google придётся заплатить штраф в €2,42 млрд

Google должен заплатить €2,42 млрд за нарушение правил конкуренции. Такое решение вынес Европейский суд, высшая судебная инстанция ЕС, рассмотрев апелляцию Google. Компания пыталась опротестовать штраф, который был изначально наложен Еврокомиссией в 2017 году.
Штрафу, который на тот момент стал рекордным для ЕК, предшествовало семилетнее расследование по жалобе британской компании Foundem, обвинявшей Google в предоставлении преимуществ в результатах поисковой выдачи собственному продукту Google Shopping в ущерб другим агрегаторам товаров.
На основании данных расследования Еврокомиссия заявила, что Google искажал результаты поиска по товарам. Ссылки на собственный сервис компании оказывались вверху страницы с результатами поиска, тогда как позиции конкурирующих сервисов определялись поисковыми алгоритмами Google, которые намеренно их занижали. Еврокомиссия также обвинила Google в монополизации онлайн-рынка сравнения цен и в злоупотреблении доминирующим положением на нем.
Этот же суд, рассмотрев другое дело — уже против Apple, обязал компанию выплатить €13 млрд налогов, которые та недоплатила в результате незаконного соглашения с властями Ирландии. Высший суд ЕС отменил решение суда низшей инстанции, принявшего сторону американской компании.
Дело продолжается с 2016 года. Тогда Еврокомиссия признала незаконным решение Ирландии предоставить компании налоговые льготы и постановила, что Apple должна вернуть всю сумму недоплаченных налогов, а именно €13 млрд.
Эксперты отмечают, что текущее решение Европейского суда внимательно изучают ведущие технологические компании мира, многие из которых заключили выгодные для себя налоговые соглашения с отдельными европейскими странами.
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