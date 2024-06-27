Член СПЧ предложила признать некоторые эмодзи экстремистскими

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) выдвинули идею признать некоторые эмодзи экстремистским контентом. Об этом высказалась Элина Сидоренко, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России и глава АНО «Белый интернет».
«Мы в рамках белого интернета инициировали обсуждение вопроса регулирования права эмодзи. Белоруссия была первой страной, которая официально признала некоторые эмодзи экстремистским контентом. Мы сегодня к этому пока не подошли, но основания для такого рода вещей у нас есть. На сегодня ни у кого нет сомнений, что перепост общественно опасен. Но с эмодзи такая же ведь история», — заявила Сидоренко на сессии «Роль искусственного интеллекта в противодействии пропаганде радикальной, экстремистской и террористической деятельности».
Она пояснила, что имеет в виду не лайки и дизлайки, а «картинки, которые могут носить радикальный характер». По её мнению, экстремистский контент чаще всего носит «пограничный характер, языковые модели не всегда помогают».
Ранее сегодня на ПМЮФ представители Минюста заявили, что будут следить за инициативой депутатов о запрете идеологии чайлдфри. По словам чиновников, необходимо построить такую законодательную систему, которая бы «противостояла всем таким течениям в России».
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
Contacts for media:
Telegram:
moi_fee
Signal: moi_fee.13
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.