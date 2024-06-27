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27 June 2024

Член СПЧ предложила признать некоторые эмодзи экстремистскими

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Речь идёт о «картинках, которые могут носить радикальный характер».

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) выдвинули идею признать некоторые эмодзи экстремистским контентом. Об этом высказалась Элина Сидоренко, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России и глава АНО «Белый интернет».

«Мы в рамках белого интернета инициировали обсуждение вопроса регулирования права эмодзи. Белоруссия была первой страной, которая официально признала некоторые эмодзи экстремистским контентом. Мы сегодня к этому пока не подошли, но основания для такого рода вещей у нас есть. На сегодня ни у кого нет сомнений, что перепост общественно опасен. Но с эмодзи такая же ведь история», — заявила Сидоренко на сессии «Роль искусственного интеллекта в противодействии пропаганде радикальной, экстремистской и террористической деятельности».

Она пояснила, что имеет в виду не лайки и дизлайки, а «картинки, которые могут носить радикальный характер». По её мнению, экстремистский контент чаще всего носит «пограничный характер, языковые модели не всегда помогают». 

Ранее сегодня на ПМЮФ представители Минюста заявили, что будут следить за инициативой депутатов о запрете идеологии чайлдфри. По словам чиновников, необходимо построить такую законодательную систему, которая бы «противостояла всем таким течениям в России».

экстремизм Минюст эмодзи чайлдфри

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