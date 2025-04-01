Госдума приняла пакет поправок, ужесточающих антиэкстремистское законодательство

Депутаты приняли в первом чтении целый пакет запретительно-репрессивных законопроектов, касающихся антиэкстремистского законодательства и безопасности государства.

Законопроекты были внесены в Думу в начале февраля текущего года. Одним из них разрешается признавать экстремистской организацией экстремистское сообщество, если одному из его участников был вынесен приговор по ст. 282.1 УК (Организация экстремистского сообщества). Сейчас признавать организацию экстремистской можно только на основании соответствующего решения суда.

Отдельным законопроектом правительство предлагает ужесточить наказание за возбуждение ненависти или вражды, а также за унижение достоинства человека по признакам пола, расы, языка, происхождения, совершенные публично (ст. 282 УК). В случае, если эти действия были сопряжены с оправданием или пропагандой применения насилия, или угрозой его применения, не будет действовать административная преюдиция (наступление уголовной ответственности только после привлечения к административной за аналогичные преступления). Кроме того, в ту же статью добавляется дополнительный квалифицирующий признак — совершение этих действий группой лиц или группой лиц по предварительному сговору.

С докладами по законопроектам выступила статс-секретарь заместителя Министра юстиции Российской Федерации Елена Ардабьева.

Наиболее подробно она рассказала о первом законопроекте, который даёт возможность признать экстремистской организацией также и экстремистское сообщество. Чиновница пояснила, что по части критериев и механизма признания тех или иных призывов экстремистскими, как и распространяющих их организаций ничего не меняется, просто расширяется перечень тех, кто может быть внесён в перечень Минюста. Ардабьева несколько раз повторила — признать материалы или организацию экстремистскими может только суд.

Ознакомившись с внесённым в Госдуму документом, юридический эксперт Роскомсвободы пояснил, какие изменения произойдут после принятия поправок:

«Экстремистское сообщество — это термин уголовного права, и, согласно текущему законодательству, они в перечень экстремистских организаций, которые ведёт Минюст, не вносились. Отличие в том, что сообщество — это просто группа лиц, а организация — это юридическое лицо. Новым законопроектом власти распространили действие ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» на экстремистские сообщества. То есть теперь материалы из таких сообществ нельзя распространять, а их участников нельзя привлекать на общественные мероприятия. Но признание сообщества экстремистским может произойти только по решению суда, как в случае с организациями».

Эксперт также отметил, что раньше участников таких сообществ наказывали по ст.282.1 УК РФ, а новые поправки позволят вносить их в перечень, который ведёт Минюст со всеми остальными ограничениями:

«Упоминать их в СМИ можно будет только с указанием, что они запрещены в РФ».

Теперь государству будет проще привлекать к ответственности за распространение таких материалов, так как будет достаточно факта принадлежности материала к экстремистскому сообществу, добавил он.

Очевидно депутаты оппозиционных фракций также оценили, насколько серьёзные последствия может принести этот законопроект, и в целом задавали Ардабьевой и её содокладчику, зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Дмитрию Вяткину, достаточно жёстие вопросы, но ответы были по сути идентичными, что якобы особых изменений не предвидится и это лишь устранение пробелов в законодательстве, а также защита государства от экстремизма, который, по словам авторов поправок, лишь усилился в контексте событий последних трёх лет.

Документ в итоге был принят единогласно:



Следующий документ, №835245-8, вводит требование, согласно которому упоминание экстремистских или террористических организаций в СМИ и иных источниках должно сопровождаться указанием на их ликвидацию или запрет деятельности в России.

Законопроект №835234-8 позволяет признать экстремистской организацией любое сообщество, в случае если кто-то из его организаторов или участников уже признан виновным в организации экстремистского сообщества. Его также приняли большинством голосов.

Вызвал дискуссии законопроект №835233-8, который фактически снова криминализирует экстремистские высказывания. Согласно документу, действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства, сопряженные с оправданием, обоснованием, одобрением или пропагандой применения насилия, будут отнесены к уголовной ответственности после первого привлечения по соответствующей статье.

У Дмитрия Вяткина поинтересовались, не приведёт ли это к ситуации, когда снова будут сажать или накладывать большие штрафы за любое высказывание, на что тот ответил, что за 2023 год административных дел по такого рода правонарушениям было чуть больше 300, но комментариев экстремистского характера в интернете тысячи, и они касаются прежде всего мигрантов, а для нашей многонациональной страны это весьма опасный вопрос, и, как видим, не все их авторы привлечены к ответственности. По его словам, «это сколько надо наговорить, чтоб тебя признали экстремистом или сообщество объявили таковым».

Законопроект в итоге также был принят большинством голосов.

Следующими зассматривали законовропеты №825952-8 и №835235-8.

Первый вносит изменения в статью 74 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части дополнительных мер противодействия диверсионной деятельности). Сейчас в законодательстве содержится норма, которая позволяет блокировать счета людей и организаций, если есть основания подозревать их в причастности к терроризму, в том числе к его финансированию. Достаточность оснований определяет «межведомственный координационный орган, осуществляющий функции по противодействию финансированию терроризма» (Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма).



Авторы законопроекта предлагают распространить норму на диверсионную деятельность, в том числе финансирование диверсий. В пояснительной записке говорится, что в текущей общественно-политической обстановке повышение уровня антидиверсионной защищенности объектов жизнеобеспечения, организаций ОПК, атомного энергокомплекса, ТЭК, транспортной инфраструктуры и других объектов стала одной из приоритетных задач. Действующее законодательство не позволяет предотвращать диверсии путем блокировки средств, необходимых для их совершения, указывают авторы.



Депутаты одобрили законопроект в первом чтении.

Второй законопроект вводит административную ответственность за использование несертифицированных систем защиты информации ограниченного доступа. Штрафы, согласно поправкам, могут достигать 100 тысяч рублей.

В пояснительной записке к нему приводятся данные Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, по которым с начала специальной военной операции возросло количество инцидентов, связанных с несанкционированным доступом к информации ограниченного доступа, а также с нарушением функционирования информационных систем государственных органов и организаций. По мнению инициаторов законопроекта, чаще всего это происходит из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей и выполнения необходимых инструкций самих сотрудников и руководства таких организаций, поэтому предлагаемые меры должны побудить их относиться более серьёзно к данному вопросу. Кроме того, предлагается увеличить установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП срок давности привлечения к ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьей 13.12 КоАП (в неё и вносятся основные изменения), до года.

Поправки также прошли первое чтение.

Опыт исследования предыдущих цензурно-репрессивных изменений в законодательство не внушает здесь повода для оптимизма, поскольку в целом картина, складывающаяся из вышеперечисленных инициатив, выглядит весьма негативно. Скорее всего, новые изменения будут направлены на дальнейшее подавление свободы слова и распространения информации в Рунете.