В США озвученные ИИ звонки объявлены незаконными

FCC заявила, что озвученные с помощью искусственного интеллекта роботизированные звонки (робоколлы) незаконны. Подобные звонки в США уже были ограничены Законом о защите прав потребителей телефонной связи, однако ранее они определялись как заранее записанные сообщения, которые используются для массовых обзвонов.



Но после инцидента в Нью-Гэмпшире, где голосом президента Джо Байдена абонентов просили не голосовать на предварительных выборах, Комиссия уточнила это понятие.



Решение FCC призвано предотвратить негативное использование искусственного интеллекта (ИИ) и обеспечить защиту потребителей в рамках вышеупомянутого Закона о телефонной защите прав потребителей. Решением подчеркивается, что голосовые клоны, созданные с использованием ИИ, не освобождаются от регулирования.



Однако не во всех случаях робоколлы будут считаться незаконными, считает отраслевое издание TechCrunch. К примеру, голосовой ИИ-клон вашего врача, сообщающий о приближающемся приёме, не должен стать проблемой. Также издание советует тем, кто столкнулся с мошенническими робоколлами, записать звонок и сообщить в местную прокуратуру.