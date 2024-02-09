В США озвученные ИИ звонки объявлены незаконными

FCC заявила, что озвученные с помощью искусственного интеллекта роботизированные звонки (робоколлы) незаконны. Подобные звонки в США уже были ограничены Законом о защите прав потребителей телефонной связи, однако ранее они определялись как заранее записанные сообщения, которые используются для массовых обзвонов.
Но после инцидента в Нью-Гэмпшире, где голосом президента Джо Байдена абонентов просили не голосовать на предварительных выборах, Комиссия уточнила это понятие.
Решение FCC призвано предотвратить негативное использование искусственного интеллекта (ИИ) и обеспечить защиту потребителей в рамках вышеупомянутого Закона о телефонной защите прав потребителей. Решением подчеркивается, что голосовые клоны, созданные с использованием ИИ, не освобождаются от регулирования.
Однако не во всех случаях робоколлы будут считаться незаконными, считает отраслевое издание TechCrunch. К примеру, голосовой ИИ-клон вашего врача, сообщающий о приближающемся приёме, не должен стать проблемой. Также издание советует тем, кто столкнулся с мошенническими робоколлами, записать звонок и сообщить в местную прокуратуру.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.