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15 March 2024

США видит риски в использовании ГЛОНАСС и китайского «Бэйдоу» на смартфонах

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Федеральная комиссия по связи (FCC) заявляет, что это обработка сигналов со спутников, контролируемых «иностранными противниками», может нарушать установленные правила и нести угрозу безопасности.

FCC приступила к расследованию, нарушают федеральные правила ли мобильные устройства в США, которые принимают и обрабатывают сигналы со спутников, «контролируемых иностранными противниками».

По её мнению, эта практика может представлять угрозу безопасности. В рамках расследования, которое началось несколько месяцев назад, комиссия проверяет производителей устройств, в список которых входят включая Apple Inc., Google, Samsung Electronics Co. и Nokia Oyj.

Bloomberg указывает, что сигналы спутников задействуются устройствами для определения местоположения. Американские компании пользуются услугами группировок спутников GPS и европейской Galileo.

Россия и Китай также обладают собственными группировками космических аппаратов, поддерживающих работу навигационных систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу». Их использование американцами не санкционировано FCC.

Одной из причин, почему операторы и производители пользуются услугами неавторизованных сервисов, состоит в том, что США значительно отстают [от конкурентов] в вопросе вывода и активации новейших GPS-спутников, отмечено в материале.

США ГЛОНАСС FCC GPS спутниковая связь

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