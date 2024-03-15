США видит риски в использовании ГЛОНАСС и китайского «Бэйдоу» на смартфонах

FCC приступила к расследованию, нарушают федеральные правила ли мобильные устройства в США, которые принимают и обрабатывают сигналы со спутников, «контролируемых иностранными противниками».



По её мнению, эта практика может представлять угрозу безопасности. В рамках расследования, которое началось несколько месяцев назад, комиссия проверяет производителей устройств, в список которых входят включая Apple Inc., Google, Samsung Electronics Co. и Nokia Oyj.



Bloomberg указывает, что сигналы спутников задействуются устройствами для определения местоположения. Американские компании пользуются услугами группировок спутников GPS и европейской Galileo.



Россия и Китай также обладают собственными группировками космических аппаратов, поддерживающих работу навигационных систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу». Их использование американцами не санкционировано FCC.



Одной из причин, почему операторы и производители пользуются услугами неавторизованных сервисов, состоит в том, что США значительно отстают [от конкурентов] в вопросе вывода и активации новейших GPS-спутников, отмечено в материале.