США видит риски в использовании ГЛОНАСС и китайского «Бэйдоу» на смартфонах

FCC приступила к расследованию, нарушают федеральные правила ли мобильные устройства в США, которые принимают и обрабатывают сигналы со спутников, «контролируемых иностранными противниками».
По её мнению, эта практика может представлять угрозу безопасности. В рамках расследования, которое началось несколько месяцев назад, комиссия проверяет производителей устройств, в список которых входят включая Apple Inc., Google, Samsung Electronics Co. и Nokia Oyj.
Bloomberg указывает, что сигналы спутников задействуются устройствами для определения местоположения. Американские компании пользуются услугами группировок спутников GPS и европейской Galileo.
Россия и Китай также обладают собственными группировками космических аппаратов, поддерживающих работу навигационных систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу». Их использование американцами не санкционировано FCC.
Одной из причин, почему операторы и производители пользуются услугами неавторизованных сервисов, состоит в том, что США значительно отстают [от конкурентов] в вопросе вывода и активации новейших GPS-спутников, отмечено в материале.
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