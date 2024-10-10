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10 October 2024

Исследование: Хакеры распространяют вирусы под видом «раздевающего» ИИ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Группа FIN7 создала как минимум семь поддельных сайтов, рекомендующих скачать «DeepNude-генераторы», которые на самом деле заражали пользовательские устройства.

Хакерская группа FIN7, известная своими масштабными кибератаками, нашла новый способ атаковать пользователей с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Эксперты компании Silent Push обнаружили, что FIN7 использует «DeepNude-генераторы» — программы по созданию обнажённых изображений — для распространения вредоносных программ.

FIN7 создала как минимум семь веб-сайтов, на которых пользователям предлагают скачать или испытать бесплатную версию программы для «раздевания» изображений. Вместо ожидаемого результата жертвы загружают вирусы, способные скомпрометировать данные, пароли или установить программы-вымогатели, представляя угрозу как для частных лиц, так и для компаний.

Эти атаки продолжаются на фоне других вредоносных кампаний FIN7, включая распространение вирусов через фальшивые браузерные расширения. Хакеры используют рекламные кампании, чтобы заманить пользователей на опасные сайты.

FIN7 занимается незаконной деятельностью на международном уровне с 2013 года и активно крадёт данные в различных отраслях. Среди пострадавших ранее были такие компании как Chipotle и Arby's.

Несмотря на арест нескольких членов FIN7, их деятельность продолжается. Silent Push закрыла несколько вредоносных сайтов, но предупреждает, что хакеры будут запускать новые ресурсы, продолжая использовать ИИ для атак.

Эксперты призывают пользователей быть осторожными и избегать загрузки сомнительных программ, даже если они выглядят заманчиво.

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