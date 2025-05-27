Контроль финансовых онлайн-операций ужесточается

Сегодня Государственная Дума России приняла в первом чтении два новых законопроекта, направленных на борьбу с цифровыми преступлениями, и оба были внесены правительством РФ. Эти инициативы стали продолжением антимошеннического пакета, первый этап которого был утверждён в марте 2025 года.



Законопроект №909076-8 «О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (об уточнении ответственности за неправомерный оборот электронных средств платежа)» касается №909076-8 «О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (об уточнении ответственности за неправомерный оборот электронных средств платежа)» регулирования неправомерных операций с электронными средствами платежа.



Документ расширяет состав преступлений и вводит ответственность за:

передачу электронного средства платежа другому лицу для неправомерных операций,

использование электронного средства платежа по указанию третьих лиц,

приобретение или передачу электронного средства платежа не клиентом оператора,

совершение незаконных операций с электронными платежами.

Ужесточаются наказания, включая: штрафы от 100 тыс. до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до 6 лет, лишение свободы до 6 лет.

Законопроект №908825-8 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» вводит механизм временной блокировки денежных операций при подозрении на их связь с преступной деятельностью. Следователи и дознаватели смогут приостанавливать транзакции на срок до 10 суток, если существуют основания полагать, что средства использовались в мошенничестве. Решение должно быть согласовано с руководителем следственного органа или прокурором.



Кроме того, поправки в Уголовно-процессуальный кодекс ускоряют взаимодействие правоохранительных органов с операторами мобильной связи и электронных платежей. Теперь финансовые организации обязаны предоставлять необходимые данные в течение трёх рабочих дней, а в условиях автоматизированного обмена — в течение 24 часов.





Также принят законопроект №908812-8, вносящий изменения в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», расширяя полномочия правоохранительных органов в борьбе с финансовыми преступлениями.

Теперь кредитные организации обязаны предоставлять информацию по счетам и операциям физических и юридических лиц по запросу следователей и дознавателей, если дело касается незаконных денежных переводов.

Законодатели подчёркивают, что новые меры направлены не только на пресечение преступных схем, но и «на ускорение возврата похищенных средств потерпевшим». В 2023 году ущерб от киберпреступлений в России составил 156,5 млрд рублей, и власти стремятся снизить эти потери за счёт более строгого контроля финансовых потоков.



Принятые изменения также дополняют общий курс «на усиление кибербезопасности и защиту граждан от преступных финансовых схем», закрепляя новые механизмы взаимодействия правоохранительных органов и цифровых платформ.