В Великобритании появится первая клиника с цифровыми ИИ-физиотерапевтами

В текущем году будет открыта первая физиотерапевтическая клиника британской Национальной службы здравоохранения, управляемая искусственным интеллектом (ИИ), что должно сократить время ожидания на фоне растущего спроса и нехватки персонала.

Клиника будет работать на платформе Flok Health, одобренной к использованию регулятором в области здравоохранения. Об этом пишет The Guardian. Пациенты смогут обращаться во Flok Health через приложение — напрямую или через своего участкового терапевта. Цифровой врач ответит в реальном времени на вопросы пациента и даст рекомендации.

Разработчиком платформы выступил бывший профессиональный гребец, а сейчас — медицинский специалист Финн Стивенсон. По его словам, более 1000 сотрудников медицинских учреждений NHS уже воспользовались консультациями ИИ-физиотерапевта. Медики отметили, что качество этих консультаций было не хуже, чем у традиционных физиотерапевтов, а 57% пациентов заявили, что ИИ-консультации оказались даже полезнее.

В NHS надеются, что это позволит значительно сократить очереди на получение физиотерапевтических услуг и уменьшит нагрузку на профильных врачей, которых в системе здравоохранения Великобритании сейчас не хватает. Очереди на лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата в Великобритании выросли с января 2023 года на 27%. И, по данным NHS, из-за проблем, связанных с такими заболеваниями, экономика ежегодно теряет более 30 млн рабочих дней.

Между тем, не все британские специалисты уверены, что внедрение искусственного интеллекта в сфере медицинского обслуживания окажется таким уж эффективным. По мнению главы отдела медицинской информатики Физиотерапевтического общества Юэна Маккомиски, «ИИ имеет большой потенциал стать помощником для физиотерапевтов». «Однако ИИ пока еще не может моделировать врачебное мнение и навыки физиотерапевта»,— считает эксперт, добавляя, что необходимы дополнительные исследования, но «не за счёт безопасности или доверия пациента».