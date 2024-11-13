Иностранцам из «реестра контролируемых лиц» запретят браки в РФ

Иностранцы, внесенные в «реестр контролируемых лиц», с февраля 2025 года не смогут регистрировать браки в России.
Министерство юстиции разработало и разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа, которым предусматривается, что работник органа ЗАГС будет проверять факт нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства в «реестре контролируемых лиц», оператором которого является МВД России.
«Такая проверка будет осуществляться при приеме заявления о заключении брака, а также в день проведения государственной регистрации брака. Нахождение заявителя в указанном реестре будет считаться основанием для отказа в предоставлении услуги по государственной регистрации брака», — сказано в пресс-релизе Минюста.
Закон о создании такого реестра был принят в августе текущего года, и в него будут вноситься иностранные граждане или лица без гражданства «со дня прекращения оснований для законного пребывания в РФ, незаконного пересечения границы РФ, вынесения решения об отказе в признании беженцем, вынесения решения о сокращении срока временного пребывания, депортации, реадмиссии, нежелательности пребывания (проживания) в РФ».
Положения, касающиеся проверки нахождения иностранцев и лиц без гражданства в реестре, заработают с 5 февраля 2025 года сразу после вступления в силу соответствующих положений федерального законодательства.
Согласно новым нормам федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», со следующего года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут вноситься в создаваемый «реестр контролируемых лиц». Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения данного вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений.
Кроме того, в августе 2024 года были внесены изменения в Семейный кодекс РФ и федеральный закон «Об актах гражданского состояния», согласно которым не допускается заключение брака между гражданами, если один из них внесен в «реестр контролируемых лиц», которые также вступают в силу с февраля следующего года.
После внесения иностранца в реестр контролируемых лиц МВД сможет установить местонахождение мигранта и отслеживать его по геолокации. Общедоступная часть «реестра контролируемых лиц» будет опубликована на сайте министерства. Такие данные будут предоставляться любому желающему по запросу.
В закрытой подсистеме сайта МВД будет собрана следующая информация: наличие или отсутствие сведений об иностранце в реестре контролируемых лиц, фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, серия и номер документа, удостоверяющего личность, следует из текста проекта. При этом публично отображаться будут только данные о том, есть ли гражданин в реестре или нет. Остальные сведения, вероятнее всего, будут использоваться для автоматизированного поиска по базе данных при запросе информации.
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