ФРГ, поддерживаемая группой стран, включая Венгрию и Польшу, оказалась главным противником нового законопроекта ЕС, направленного на то, чтобы «пролить свет на иностранное влияние в политических кампаниях».



Согласно предлагаемым поправкам, будет создан общий реестр для средств массовой информации, неправительственных организаций и лоббистских групп, которые получают финансирование из-за пределов ЕС.



Берлин и другие столицы выразили поддержку международным неправительственным организациям, которые осудили предлагаемый режим, заявив, что он отражает дискриминационные меры, введенные правительствами России и Грузии в отношении инакомыслящих в этих странах.



По словам одной их высокопоставленных дипломатов ЕС, новая инициатива поставила перед Европой дилемму:

«План, который мог бы хорошо работать в условиях либеральной демократии – с правительством, которое поощряет и ценит вклад гражданского общества – может легко стать предметом злоупотреблений со стороны потенциальных нелиберальных демократов/автократов».

«Это позволяет обвинить ЕС в лицемерии. Мы критикуем правительства таких стран, как Грузия, за принятие законов об „иностранном влиянии”, и мы же обсуждаем нечто подобное», — добавила дипломат.



Инициативу раскритиковало множество общественных организаций, сравнивая её с «дискриминационными мерами, принятыми правительствами России и Грузии для подавления инакомыслящих в этих странах». Еврокомиссия, принявшая директиву в декабре, утверждает, что отсутствие реестра «затрудняет оценку» того, может ли организация «служить прикрытием» для проведения «операций влияния» из-за рубежа.



Негативная реакция, скорее всего, вынудит вернуть законопроект на рассмотрение нового состава Еврокомиссии, который будет сформирован к концу этого года, отмечает издание Financial Times.



Предложения обратить внимание на «иностранное влияние» появились после «Катаргейта» в 2022 году, когда ряд депутатов Европарламента обвинили в получении взяток из Катара и Марокко через правозащитную группу, основанную также бывшим европарламентарием, сменившим работу на лоббиста.