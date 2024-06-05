English Русский
News
5 June 2024

Германия против принятия в ЕС закона об «иностранном влиянии»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
По мнению немецких политиков, которое разделяют Польша и Венгрия, предлагаемые поправки повторяют дискриминационные меры, введённые властями России и Грузии.

ФРГ, поддерживаемая группой стран, включая Венгрию и Польшу, оказалась главным противником нового законопроекта ЕС, направленного на то, чтобы «пролить свет на иностранное влияние в политических кампаниях».

Согласно предлагаемым поправкам, будет создан общий реестр для средств массовой информации, неправительственных организаций и лоббистских групп, которые получают финансирование из-за пределов ЕС.

Берлин и другие столицы выразили поддержку международным неправительственным организациям, которые осудили предлагаемый режим, заявив, что он отражает дискриминационные меры, введенные правительствами России и Грузии в отношении инакомыслящих в этих странах.

По словам одной их высокопоставленных дипломатов ЕС, новая инициатива поставила перед Европой дилемму:

«План, который мог бы хорошо работать в условиях либеральной демократии – с правительством, которое поощряет и ценит вклад гражданского общества – может легко стать предметом злоупотреблений со стороны потенциальных нелиберальных демократов/автократов».

«Это позволяет обвинить ЕС в лицемерии. Мы критикуем правительства таких стран, как Грузия, за принятие законов об „иностранном влиянии”, и мы же обсуждаем нечто подобное», — добавила дипломат.

Инициативу раскритиковало множество общественных организаций, сравнивая её с «дискриминационными мерами, принятыми правительствами России и Грузии для подавления инакомыслящих в этих странах». Еврокомиссия, принявшая директиву в декабре, утверждает, что отсутствие реестра «затрудняет оценку» того, может ли организация «служить прикрытием» для проведения «операций влияния» из-за рубежа.

Негативная реакция, скорее всего, вынудит вернуть законопроект на рассмотрение нового состава Еврокомиссии, который будет сформирован к концу этого года, отмечает издание Financial Times.

Предложения обратить внимание на «иностранное влияние» появились после «Катаргейта» в 2022 году, когда ряд депутатов Европарламента обвинили в получении взяток из Катара и Марокко через правозащитную группу, основанную также бывшим европарламентарием, сменившим работу на лоббиста.

законопроект ЕС Германия Польша Евросоюз Венгрия иностранные агенты реестр иноагентов

Similar articles

Дайджест преследований СМИ: май'24
Суды в России перестали принимать письма с доменов .com, .net, .rs и .ua
Microsoft отключает российские компании от облачных продуктов
Принят закон о запрете «иноагентам» участвовать в выборах всех уровней
Иноагентам могут запретить участвовать в выборах
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт